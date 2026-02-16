Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
bicentenario |

la hazaña de leonardo olivera

Presidencia difundió video generado con IA sobre liberación de la fortaleza de Santa Teresa

Con motivo de la conmemoración de la toma de la fortaleza de Santa Teresa, la Presidencia difundió un video para relatar la hazaña de Leonardo Olivera.

Hace 200 años, la fortaleza de Santa Teresa caía en manos de los patriotas.

Hace 200 años, la fortaleza de Santa Teresa caía en manos de los patriotas.

 Captura de pantalla
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Un video, generado por Inteligencia Artificial, relata la hazaña de Leonardo Olivera, lugarteniente de Fructuoso Rivera, que al frente de sus hombres asaltó y liberó la fortaleza de Santa Teresa el 31 de diciembre de 1825, cuyo bicentenario se celebra este lunes con la presencia del presidente Yamandú Orsi.

Embed

Temas

Dejá tu comentario