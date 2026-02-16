Un video, generado por Inteligencia Artificial, relata la hazaña de Leonardo Olivera, lugarteniente de Fructuoso Rivera, que al frente de sus hombres asaltó y liberó la fortaleza de Santa Teresa el 31 de diciembre de 1825, cuyo bicentenario se celebra este lunes con la presencia del presidente Yamandú Orsi.
Presidencia difundió video generado con IA sobre liberación de la fortaleza de Santa Teresa
