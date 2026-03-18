Presidente Yamandú Orsi presentó lineamientos del proyecto de Ley de Competitividad

Y agregó que "vamos a plantear que seamos mejores controlando y que las regulaciones sean más efectivas para que tengamos un país más ágil, más accesible y que no tengamos tantas trabas burocráticas que consideramos que existen. Son medidas de carácter más micro, que ya hemos implementado". El presidente remarcó que "estas medidas van a redundar en más inversión, más puestos de trabajo y en un país que se adecua al contexto de trabajo".

Por su parte el ministro Gabriel Oddone señaló que los empresarios tendrán hasta fin de mayo para presentar ideas y medidas que entienden necesarias para ser incluidas en la Ley de Competitividad e Innovación que propondrá el Poder Ejecutivo.

El ministro anunció que ahora se pondrán en marcha cuatro medidas para mejorar el comercio exterior, que son parte del compromiso asumido en enero, y que no requieren aprobación parlamentaria. Estas medidas tendrán impacto en mayor agilidad, con menos trámites y menos papeles, menores costos en trámites y podrán optimizar la gestion de organismos de contralor.

Asimismo Oddone informó que se estima que las medidas adoptadas generarán un ahorro de unos US$ 20 millones al año.

El secretario de Estado subrayó que el enfoque es que "tenemos que trabajar sobre la competitividad", y eso no es el tipo de cambio, porque eso es inefectivo y tiene consecuencias sobre la inflación y por tanto sobre el nivel de ingresos de la población.

"Nosotros no vamos a convertir a Uruguay en un país barato haciendo uso de instrumentos de naturaleza macroeconómica. La forma en que vamos a volvernos más competitivos es trabajando en la mejorar de la productividad, en la mejora de la eficiencia del sector público y en la mejora de la eficiencia del sector no transable", explicó el ministro.

Previo a la conferencia, el Ministerio de Economía presentó ante representantes de las principales cámaras empresariales, consultoras, universidades y sindicatos los lineamientos del proyecto de ley con el fin de abrir una instancia de iniciativas, recomendaciones y comentarios. Los representantes de la sociedad civil tendrán hasta el 24 de abril para enviar las ideas.

En paralelo al proyecto de ley, el MEF presentó nuevas medidas que tienen como objetivo fomentar la competencia y mejorar el clima de negocios en el país que se suman a las reformas anunciadas en 2025 y que entraron en vigencia 2026: como la reducción de la tasa LATU a las exportaciones, la eliminación de la tasa de Administración Nacional de los Servicios de Estiba (ANSE) a las importaciones y los adelantos especiales de IRAE.

Adicionalmente, este año se implementará la autocertificación de origen, facilitando el trámite de reconocimiento de la producción uruguaya en las exportaciones destinadas al Mercosur y posteriormente a la Unión Europea.

Ley de Competitividad e Innovación

La iniciativa busca generar reformas de tipo microeconómico orientadas a promover un mejor clima de negocios, a partir de la reducción de los costos de gestión en los procesos de producción, comercio e inversión, la mitigación de barreras de entrada a los mercados y la revisión de regulaciones que afectan la innovación.

Uno de los pilares de la normativa es la agilización de procedimientos de evaluación, por ejemplo mediante la reglamentación de las declaraciones juradas, el uso del silencio administrativo y el fortalecimiento del reconocimiento de certificaciones de otros países, con el objetivo de evitar dobles controles.

Asimismo, se reformará el Código Aduanero y se actualizarán las normativas asociadas al comercio exterior con el fin de dar mayor responsabilidad a las empresas y hacer más eficientes los mecanismos de control.

También se fortalecerá el marco normativo de la Ley de Defensa de la Competencia, para clarificar su accionar y orientar de manera más eficiente los recursos de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Además, se incorporarán regulaciones procompetitivas en mercados regulados.

Finalmente, se ajustará el marco normativo de las instituciones asociadas a la innovación a los efectos de agilizar y optimizar el acceso a instrumentos de financiamiento.

Nuevas medidas

Además de la nueva Ley de Competitividad e Innovación, el gobierno anunció una serie de medidas con impacto directo en el comercio exterior. Se espera que su implementación implique menores tasas, reducción en los costos financieros y de gestión, un uso más eficiente de los instrumentos de control y una mayor competitividad.

Eliminación de la intervención previa de DGI en el Comercio exterior para las importaciones

Los impuestos internos que se recaudan en la importación, y la gestión de sus exoneraciones, requieren aún intervención de DGI previa al despacho. Esto genera trámites que el operador debe realizar antes de importar. Ahora, se sustituye un trámite por mayor coordinación entre organismos. Este cambio implica un ahorro financiero para las empresas, ya que se reduce su necesidad de fondeo.

La media involucra unas 25.000 operaciones de importación anuales. La DGI es un organismo que basa su control en la auto declaración y ya tiene la práctica corriente de revisar ex post el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Eliminación de la intervención previa de DGI en el Comercio exterior para las exportaciones

Este trámite complejo genera en muchas ocasiones demoras en la frontera y en el puerto. Por esto, el control tributario sobre las exportaciones que retornan se hará ex-post, con el objetivo de evitar costos logísticos imprevistos.

Eliminación de documentación en soporte papel

La Aduana gestionará la documentación complementaria del DUA únicamente mediante documentos electrónicos y eliminará la necesidad de archivar la carpeta en papel 5 años. Adicionalmente se digitalizarán todos los trámites de comercio en los que intervenga el MEF. Este cambio implicará ahorros en costos de almacenamiento y en la gestión de documentación física correspondiente a unas 400.000 operaciones aduaneras al año.

Facilidades en el pago de obligaciones

Actualmente, en las operaciones de importación, las obligaciones tributarias deben pagarse antes del libramiento de las mercaderías, lo que genera costos para las empresas incluso antes de disponer de ellas. Las nuevas medidas permitirán diferir el pago de estas obligaciones dentro del mismo mes del despacho mediante la constitución de garantías, lo que implicará un ahorro financiero al reducir las necesidades de fondeo.

Canal rojo basado exclusivamente en análisis de riesgo

El canal rojo implica verificación física y documental de las operaciones y suele generar demoras en el despacho. Con este cambio, las verificaciones físicas se basarán exclusivamente en criterios de análisis de riesgo, lo que permitirá reducir controles innecesarios y generar ahorros para las empresas importadoras.

Beneficios para el Operador Económico Certificado (OEC)

No se requerirá el uso de precintos electrónicos en los tránsitos de cadenas certificadas OEC. A su vez, los exportadores OEC podrán cobrar la devolución de tributos 30 días después de completar el despacho. Este cambio implica un ahorro relevante para las operaciones de tránsito y exportación en las que participan operadores comprometidos con la seguridad de las cargas.

Beneficios para el transporte ferroviario

Dado que el transporte ferroviario presenta condiciones operativas específicas, los instrumentos tradicionales de control no siempre resultan necesarios. Por ese motivo se implementarán mecanismos de control aduanero simplificados para este medio de transporte.