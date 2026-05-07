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Sociedad Moratorio | Daecpu | evento solidario

Vamos a ganar

"Algo debo haber hecho bien": Moratorio reapareció y dio un emotivo discurso

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio habló en un evento solidario de Daecpu para recaudar fondos para su tratamiento.

Gonzalo Moratorio, científico uruguayo.&nbsp;

Gonzalo Moratorio, científico uruguayo. 

 Diego Lafalche / FocoUy
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La actividad fue realizada con el objetivo de recaudar fondos y brindar apoyo al virólogo, luego de que la Justicia ordenara al Ministerio de Salud Pública (MSP) suministrarle la medicación necesaria y de que la cartera decidiera apelar esa resolución.

Durante su intervención, Moratorio agradeció el respaldo recibido y aseguró sentirse “tremendamente afortunado” por el acompañamiento de amigos, colegas y personas vinculadas al carnaval que impulsaron distintas iniciativas para ayudarlo desde el inicio del proceso.

“Muchísimas gracias a todos, a todas. La verdad que me siento un afortunado, tremendamente afortunado de tener estas personas al lado mío y todo lo que han empujado y han movido”, expresó.

El motor de su lucha

El científico recordó que atravesó dos operaciones cerebrales en poco más de once meses, pero afirmó que mantiene intacta la convicción de superar la enfermedad. “Soy un optimista por naturaleza, que creo que tengo la convicción de que voy a ganar esta batalla, que va a ser dura”, sostuvo.

Moratorio contó además que encuentra fuerzas en su entorno familiar, especialmente en su pareja y en su hija de cinco meses. “Tengo una fuerza bárbara para seguir peleando, sobre todo por Naty, mi mujer, y por mi hija, que acaba de cumplir cinco meses, mi primer hija. Es el motor de mi vida”, dijo emocionado.

Confianza en la ciencia

En otro tramo de su mensaje, reivindicó el papel de la investigación científica y aseguró que mantiene plena confianza en los avances médicos para enfrentar la enfermedad. “Soy un convencido de que el camino es a través de la ciencia. He sido un defensor total de lo que podemos lograr gracias a la investigación científica, y lo voy a seguir siendo hasta el final de mis días”, afirmó.

También relató algunos de los momentos más delicados que atravesó durante el tratamiento, incluyendo una internación en CTI en la que, según le informaron los médicos, tenía “50 por ciento de chance de estar o no estar”.

Pese a ello, insistió en que continuará luchando. “Acá estoy, y voy a seguir estando, porque voy a seguir peleando, porque soy un convencido de que esta pelea la vamos a ganar”, manifestó.

El virólogo cerró su discurso con un nuevo agradecimiento hacia quienes participaron de la actividad solidaria organizada por Daecpu. “No tengo palabras de agradecimiento para lo que hicieron conmigo. De verdad, muchísimas gracias. Me siento muy afortunado”, concluyó.

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