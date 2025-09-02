Proponen sistema de trazabilidad para la inversión pública

Luego de la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto ante el Parlamento, en conocimiento de algunos artículos, la Asociación de Control y Participación Ciudadana que preside el economista Jorge Nuñez, y que se ha presentado como un verdadero crítico de la gestión anterior, en especial apuntando a los rubros destinados a la caminería rural, presentó ante la consulta realizada sobre el proyecto de presupuesto presentado las diferentes objeciones: ” Todas las objeciones fueron presentadas en la Comisión de Hacienda en reunión que mantuvimos en el mes de agosto. Nosotros desde la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana realizamos una investigación de varios incisos del Presupuesto Nacional e identificamos debilidades tales como que se viene violentando el Artículo 211 de la Constitución y la Ley TOCAF en lo que respecta al "Control Preventivo del Gasto" de Dineros Públicos. No existe la Priorización de la Inversión Pública basada en Metas por cada Inciso de demuestre que se usan de forma Transparente, eficiente y con retorno en inversión los dineros públicos.