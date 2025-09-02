Hacete socio para acceder a este contenido

con jorge nuñez

Proponen sistema de trazabilidad para la inversión pública

Nuñez propone un Observatorio de Inversión Pública donde una figura técnica independiente y HONORARIA Contador / Economista emita un Dictamen Independiente.

Proponen sistema de trazabilidad para la inversión.

Por Iván Mourelle

Luego de la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto ante el Parlamento, en conocimiento de algunos artículos, la Asociación de Control y Participación Ciudadana que preside el economista Jorge Nuñez, y que se ha presentado como un verdadero crítico de la gestión anterior, en especial apuntando a los rubros destinados a la caminería rural, presentó ante la consulta realizada sobre el proyecto de presupuesto presentado las diferentes objeciones: ” Todas las objeciones fueron presentadas en la Comisión de Hacienda en reunión que mantuvimos en el mes de agosto. Nosotros desde la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana realizamos una investigación de varios incisos del Presupuesto Nacional e identificamos debilidades tales como que se viene violentando el Artículo 211 de la Constitución y la Ley TOCAF en lo que respecta al "Control Preventivo del Gasto" de Dineros Públicos. No existe la Priorización de la Inversión Pública basada en Metas por cada Inciso de demuestre que se usan de forma Transparente, eficiente y con retorno en inversión los dineros públicos.

Al ser consultado sobre las propuestas presentadas, el Cr. Nuñez señaló: “De alguna forma, introducir un Artículo dentro del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional que permita Interpretar el Artículo 211 para que los Contadores de cualquier Dependencia del Estado no pueda ejercer como Contador Delegado para el Tribunal de Cuentas. Esto violenta las Normas ISSAI y los Principios Fundamentales de la Ética y Gestión Pública según el INTOSAI donde el Tribunal de Cuentas es Miembro Pleno. Esto nos da una muy mala imagen internacional en el tratamiento de la Ética en la Función y Gestión pública.

Desde la Asociación, se viene poniendo en tela de juicio el manejo de los dineros aplicados a la inversión pública, sobre lo que Núñez expresó: “Nuestra idea es proponer e implementar un Sistema de Trazabilidad de la Inversión Pública con Inteligencia Artificial IA donde cada Ciudadano podrá conocer cuánto y con qué criterios (TOCAF) se han utilizado los dineros públicos , con un foco en la priorización . Por otra parte pretendemos que todo Funcionario en "Comisión" regrese a su puesto de origen en en Estado (34.000 funcionarios según nuestro informe) y en especial los 3.500 Policías Ejecutivos en Comisión que retornen a su Comisaría/Dependencia de origen donde nunca debió salir violentando la Ley Orgánica Policial.

Para finalizar, el Cr. Nuñez propone el diseño e implementación del Observatorio de Inversión Pública donde una figura técnica independiente y HONORARIA Contador / Economista emita un Dictamen Independiente anualmente ante la Comisión de Hacienda. Y entendemos que es el momento de que el funcionario público que incumple con sus funciones se responsabilice con su patrimonio por los errores que cometa. Hay cientos de juicios contra el Estado, y no es lógico que los ciudadanos debamos hacernos responsables. Y como la mayoría son casos políticos, tanto la JUTEP como la Oficina del Servicio Civil deberían estar al tanto de la situación patrimonial del individuo tanto en bienes muebles o inmuebles. Lo dice el Art. 25 y nunca fue implementado”.

