Un tema que a veces pasa desapercibido en la discusión del presupuesto nacional es la comparecencia del BCU, fundamentalmente cuando aspectos como la educación, seguridad, salud, entre otros han estado tan en el debate y en la opinión pública. El Banco Central del Uruguay (BCU) hace unos días se presentó ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado para exponer sus propuestas incluidas en el proyecto de Ley de Presupuesto, actualmente en análisis parlamentario.
Proyecto de Ley de Presupuesto: la comparencia del Banco Central del Uruguay
Las principales propuestas del BCU tienen como objetivos fortalecer la política monetaria y mejorar la eficiencia del sistema financiero.