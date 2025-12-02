Hacete socio para acceder a este contenido

Proyecto de Ley de Presupuesto: la comparencia del Banco Central del Uruguay

Las principales propuestas del BCU tienen como objetivos fortalecer la política monetaria y mejorar la eficiencia del sistema financiero.

BCU presentó sus propuestas.

 FocoUy
Un tema que a veces pasa desapercibido en la discusión del presupuesto nacional es la comparecencia del BCU, fundamentalmente cuando aspectos como la educación, seguridad, salud, entre otros han estado tan en el debate y en la opinión pública. El Banco Central del Uruguay (BCU) hace unos días se presentó ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado para exponer sus propuestas incluidas en el proyecto de Ley de Presupuesto, actualmente en análisis parlamentario.

Las principales propuestas del BCU tienen como objetivos fortalecer la política monetaria y mejorar la eficiencia del sistema financiero. Entre las iniciativas destacadas se encuentran:

Creación del Economista Jefe: Esta figura buscará fortalecer la credibilidad de la política monetaria del BCU y mejorar la formación de precios.

Ampliación del Perímetro Regulatorio: Se propone incluir en la regulación a empresas no financieras que ofrezcan rentabilidad sin realizar una oferta pública tradicional, buscando mayor transparencia en el mercado.

Mejora en el Intercambio de Información: Se busca optimizar las herramientas para combatir el fraude en el sistema financiero, a través de un mejor flujo de información.

Agilización de Trámites: Se pretende hacer más eficientes los procesos operativos de los bancos, con el fin de reducir el costo del crédito y mejorar el acceso a financiamiento.

La delegación, encabezada por el presidente Guillermo Tolosa, la vicepresidenta Ana Claudia de los Heros y el director Julio Luis Sanguinetti, estuvo acompañada de técnicos de la institución, quienes aportaron su experticia para explicar estas propuestas y su relevancia para el futuro económico del país. Este diálogo en el Senado es clave para definir el rumbo económico y financiero de Uruguay en los próximos años.

