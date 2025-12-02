Proyecto de Ley de Presupuesto: la comparencia del Banco Central del Uruguay

Ampliación del Perímetro Regulatorio: Se propone incluir en la regulación a empresas no financieras que ofrezcan rentabilidad sin realizar una oferta pública tradicional, buscando mayor transparencia en el mercado.

Mejora en el Intercambio de Información: Se busca optimizar las herramientas para combatir el fraude en el sistema financiero, a través de un mejor flujo de información.

Agilización de Trámites: Se pretende hacer más eficientes los procesos operativos de los bancos, con el fin de reducir el costo del crédito y mejorar el acceso a financiamiento.

La delegación, encabezada por el presidente Guillermo Tolosa, la vicepresidenta Ana Claudia de los Heros y el director Julio Luis Sanguinetti, estuvo acompañada de técnicos de la institución, quienes aportaron su experticia para explicar estas propuestas y su relevancia para el futuro económico del país. Este diálogo en el Senado es clave para definir el rumbo económico y financiero de Uruguay en los próximos años.