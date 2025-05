PS4 Pro: diferencias reales frente al modelo estándar

Potencia gráfica y rendimiento

La diferencia más significativa entre la PS4 Pro y la PS4 estándar se encuentra en la potencia gráfica. La PS4 Pro incorpora una GPU basada en arquitectura AMD Radeon con una capacidad de cálculo de 4,20 teraflops, lo que significa que puede procesar más del doble de operaciones por segundo que la PS4 estándar, que cuenta con 1,84 teraflops.

Esta diferencia se traduce en una capacidad para manejar gráficos mucho más detallados, con texturas de mayor resolución, efectos de iluminación más realistas y una tasa de cuadros por segundo más estable.

El procesador central también experimenta una mejora, aunque menos marcada. La PS4 Pro utiliza un procesador AMD Jaguar de ocho núcleos a 2.1 GHz, mientras que la PS4 estándar corre a 1.6 GHz. Esta diferencia en la frecuencia del CPU contribuye a que la PS4 Pro pueda manejar mejor las cargas de trabajo más exigentes y mantener un rendimiento más fluido en juegos complejos.

En cuanto a la memoria, ambos modelos cuentan con 8 GB de RAM GDDR5, pero la PS4 Pro añade 1 GB adicional de memoria DDR3 para tareas secundarias, como aplicaciones en segundo plano o la interfaz del sistema. Esta memoria extra ayuda a liberar recursos para los juegos, mejorando la experiencia general.

Gracias a estas mejoras, la PS4 Pro puede soportar resoluciones de hasta 4K y tecnologías HDR (High Dynamic Range), lo que significa que los juegos pueden mostrar colores más vivos y un rango de contraste más amplio, siempre que se utilice un televisor compatible.

En cambio, la PS4 estándar está limitada a una resolución Full HD (1080p), que sigue siendo adecuada para la mayoría de los televisores actuales, pero no puede aprovechar las ventajas de las pantallas 4K.

Experiencia visual y resolución

La PS4 Pro está diseñada para ofrecer una experiencia visual mucho más rica y envolvente. La posibilidad de jugar en 4K nativo o mediante técnicas de escalado inteligente permite que los juegos luzcan mucho más detallados y realistas.

Esto se nota especialmente en los títulos que han sido optimizados para la Pro, donde se mejora la calidad de las texturas, se añaden efectos de iluminación avanzados y se mantiene una tasa de refresco más estable, lo que se traduce en una jugabilidad más fluida.

Por ejemplo, juegos como "Horizon Zero Dawn" o "God of War" muestran diferencias notables en la versión Pro, con paisajes más nítidos y detalles que se pierden en la versión estándar. Además, el soporte para HDR en la PS4 Pro permite que los colores sean más vibrantes y los contrastes más profundos, lo que mejora la inmersión en el juego.

En cambio, la PS4 estándar, aunque sigue ofreciendo una experiencia visual sólida, está limitada a 1080p y no puede aprovechar estas tecnologías avanzadas. Esto no significa que los juegos se vean mal, sino que no alcanzan el nivel de detalle y realismo que la Pro puede ofrecer.

Diseño, tamaño y consumo energético

En términos de diseño, la PS4 Pro es más voluminosa y pesada que la PS4 estándar. Mientras que la PS4 original mide aproximadamente 265 mm de ancho, 39 mm de alto y 288 mm de profundidad, con un peso de alrededor de 2,1 kg, la PS4 Pro alcanza los 295 mm de ancho, 55 mm de alto y 327 mm de profundidad, y pesa cerca de 3,3 kg.

Este aumento en tamaño y peso se debe principalmente a la incorporación de un hardware más potente que requiere una mejor refrigeración para evitar el sobrecalentamiento.

El sistema de ventilación de la PS4 Pro es más robusto, con ventiladores más grandes y un diseño interno que permite disipar mejor el calor generado por la GPU y el CPU más potentes. Esto también implica que la consola puede ser un poco más ruidosa bajo carga intensa, aunque Sony trabajó para minimizar este aspecto.

En cuanto al consumo energético, la PS4 Pro puede llegar a consumir hasta 310 vatios en plena actividad, mientras que la PS4 estándar suele consumir menos, alrededor de 150 vatios.

Esta diferencia es lógica, dado que la Pro tiene que alimentar componentes más exigentes. Para los usuarios en Uruguay, donde la tarifa eléctrica puede ser un factor a considerar, esta diferencia puede influir en el costo operativo a largo plazo.

Compatibilidad y juegos

Un aspecto fundamental para los usuarios es que tanto la PS4 Pro como la PS4 estándar son compatibles con los mismos juegos y servicios. No existen títulos exclusivos para la Pro, sino que esta versión mejora la experiencia en aquellos juegos que han sido optimizados para aprovechar su hardware más potente.

Esto significa que todos los jugadores, independientemente del modelo que tengan, pueden acceder a la misma biblioteca de juegos. Este enfoque de compatibilidad es similar a lo que ocurrió con la Nintendo 3DS y su versión mejorada, la New Nintendo 3DS.

La New 3DS ofrecía un rendimiento superior, una pantalla más grande y mejores gráficos, pero seguía siendo compatible con todos los juegos de la consola original. Esto permitió a Nintendo mantener una base de usuarios sólida y evitar la fragmentación del mercado, algo que Sony replicó con la PS4 Pro.

Además, la PS4 Pro incluye mejoras para el PlayStation VR, ofreciendo una experiencia más fluida y con mayor calidad visual para los juegos de realidad virtual, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes quieran explorar esta tecnología.

Almacenamiento y conectividad

En materia de almacenamiento, la PS4 Pro viene de serie con un disco duro de 1 TB, lo que ofrece más espacio para instalar juegos, aplicaciones y guardar datos. La PS4 estándar, por su parte, suele ofrecer versiones con discos de 500 GB o 1 TB, dependiendo del paquete.

Dado que los juegos actuales suelen ocupar entre 50 y 100 GB, contar con mayor capacidad es una ventaja para quienes no quieren estar borrando contenido constantemente.

En cuanto a conectividad, la PS4 Pro añade un puerto USB 3.0 adicional, sumando un total de tres puertos en la parte trasera y uno en el frontal. Esto facilita la conexión simultánea de varios dispositivos, como auriculares, discos duros externos y el PlayStation VR, sin necesidad de desconectar periféricos.

Además, la PS4 Pro soporta WiFi de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz), lo que mejora significativamente la estabilidad y velocidad de la conexión inalámbrica en comparación con la PS4 estándar, que sólo soporta 2.4 GHz.

Otra mejora relevante es la capacidad de la PS4 Pro para capturar y transmitir vídeo en resolución 1080p, mientras que la PS4 estándar está limitada a 720p. Esto es especialmente importante para los usuarios que realizan streaming o crean contenido para plataformas como Twitch o YouTube, ya que la calidad de imagen es mucho mejor en la versión Pro.