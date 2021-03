¿Quiénes son las focas?

Luis domina una pelota.

Una dj dice que es buen mozo y la noticia ocupa un buen espacio en El País.

Luis recibe a una nenita en su despacho.

Luis va a la playa mostrando su bien trabajado físico.

Luis duerme sobre un apero, va en colectivo, camina con su esposa, su esposa hace una huerta, Luis hace surf, Luis compra verduras en un mercado, Luis llama a una torre de control, Luis recoge papas.

En tu mente aún perduran imágenes de Luis auxiliando a personas accidentadas y otras más antiguas de Luis “haciendo la bandera”.

La legión de periodistas que lo sigue a cada paso y la agencia de marketing que lo ha encumbrado se encargan de que esto sea para ti lo importante.

Mientras tanto, y de acuerdo a datos de la Contaduría General de la Nación publicados por el portal El Eco, le pagamos 47.000 pesos mensuales para que cuiden a su mascota, 400.000 dólares por mes y 24 millones de dólares en cinco años para que viva en la residencia de Suárez y Reyes. También pagamos mucamas, cocineros, jardineros, personal médico y de enfermería. No te molesta que, para atender a Luis, a su esposa y tres hijos, todos los orientales paguemos sueldos de niñeras, camareros y personal de lavandería. Mira si ellos van a poder vivir sin servidumbre.

No te escandaliza que se saque dinero de tus aportes para pagar personal de peluquería y maquillaje para atender a la pareja. A ti lo que te importa es cuánto pagó Miguel Ángel Toma por un hotel en Italia.

Mientras Luis domina una pelota y a sus cortesanos se les cae la baba, mientras la periodista argentina Viviana Canosa tiene que disimular un orgasmo mientras lo entrevista, mientras la directora de la encuestadora Cifra no disimula nada su amor por el presidente en su aparición en Teledoce y le brillan los ojos al darle un 64% de aprobación (muy por encima de lo que dan otras encuestadoras), baja el salario real, sube la inflación, suben las tarifas y aumenta la brutalidad policial, aumenta la corrupción, compran aviones y metralletas mientras quitan becas… y vos aplaudiendo.

Estás tan enamorado/a del presidente que no ves o no quieres ver el desastre que está haciendo.

Mientras el culto a la personalidad demuestra una eficacia inédita e incuestionable, nos enteramos por Brecha que el GACH aconsejó medidas al gobierno el 7 de febrero, pero fueron desatendidas y que este grupo asesor tiene en sus manos informes que probaban que la ola de contagios sería imparable sin restricciones a la movilidad.

No te importa que aquellos que anunciaban auditorías para enviar a legiones de frenteamplistas a la cárcel por supuestos hechos de corrupción, al final del día, solo tuvieran humo blanco en las manos.

No te molesta que, gracias a un coronel mononeuronal de Cabildo Abierto, quedara al descubierto el clientelismo político practicado por este gobierno en ASSE.

No te molesta que Elsa Capillera, diputada de Cabildo Abierto, ofreciera por Twitter su intermediación a las personas interesadas en recibir la vacuna contra la covid-19, pidiendo para ello todos sus datos personales y de contacto; lo cual nos retrotrae a una forma repudiable de hacer política, haciendo pasar por un favor lo que es una obligación del Estado. De no ser porque el ministro Daniel Salinas frenó todo al decir que los interesados debían hacer su solicitud por los canales oficiales, todas esas personas tendrían ahora sus datos a disposición del partido militar.

A ti lo que te molesta es que en el Mides se encontró café vencido de cuando lo dirigía el Frente Amplio.

No te molesta que en plena crisis se compraran dos aviones Hércules (que estaban destinados a venderse como chatarra), sin garantía y con problemas de funcionamiento, por 25 millones de dólares. A ti te molesta que el gobierno anterior gastara un millón en el avión mutipropósito.

No te molesta que Larrañaga no sumariara a los policías que hace unos meses llevaron detenida a una joven por filmarlos mientras pateaban a un indigente en el piso ni que todavía estuviera en la calle y armado el policía de la Guardia Republicana que golpeaba a un adolescente mientras le obligaban a borrar una filmación, siendo que el 15 de enero, en Paso de la Arena, ejecutó a un joven de 19 años, que si bien intentó cometer una rapiña, estaba desarmado. No quieres saber por qué solo está sumariado el golpeador, pero no sus compañeros, que le permitieron agredir al primer joven y fueron cómplices en todo momento de este abuso de funciones. No quieres saber por qué Larrañaga no lo separa del cargo mientras dura el sumario. No te preocupa el mensaje que el ministro del Interior da con su apoyo implícito, y en otros casos explícito, al abuso.

No te molesta que el Estado mire para otra parte mientras asesinan a personas trans; porque lo que todavía está en tu mente es el caso de Michelle Suárez.

No te indigna que el gobierno use la pandemia como excusa para hacer lo que prometieron a la clase pudiente, usando a Julio María Sanguinetti como vocero: desplumar al pollo pluma por pluma para que no chille tanto. Esa promesa sí que la cumplieron: los salarios y jubilaciones van en retroceso y en 2020 el poder de compra de los trabajadores tuvo su mayor caída en los últimos 17 años.

No te molesta que Uruguay pasara de ser, con el Frente Amplio, el país con el Salario Mínimo Nacional más alto de América Latina y el Caribe (500 dólares, dejando a Chile en segundo lugar con 430) a ocupar el segundo lugar tras solo un año de gobierno de la coalición derechista. Ni siquiera quieres ver que con la suba de las tarifas (aquellas que Luis prometió no subir y hasta propuso bajar y te aumentó dos veces en menos de un año), con la suba del dólar y la inflación y aumentos salariales por debajo de esta, tu sueldo vale mucho menos que cuando gobernaba el Frente Amplio.

No te informan ni te quieres enterar de los múltiples hechos de corrupción con que se presenta este gobierno a lo largo y ancho del país. No quieres saber nada de las licitaciones ganadas por la fundación blanca A Ganar con intendencias blancas.

No te indigna que la ministra de Economía favoreciera con su firma a la empresa de Isaac Alfie ni todos los casos de conjunción del interés público y privado que ostenta este gobierno.

Nada de esto quieres ver porque, de hacerlo, tendrías que reconocer con la cabeza gacha que condenaste a tu pueblo a un retroceso inmoral e imperdonable. Tendrías que reconocer que votaste a un mentiroso que te engañó; y si eres trabajador, que perjudicaste a tus propios compañeros y a tu propia familia porque te dejaste engatusar por la manija mediática de los medios hegemónicos.

Así que vos y muchos como vos prefieren continuar ignorando la realidad, hipnotizados por el carisma de Luis, que no solo domina muy bien la pelota, sino que los domina a ustedes. Mientras acceda a sacarse miles de selfies, lo demás será secundario.

Así es el amor. Ciego.

Los especialistas en marketing político han podido demostrar que con una estrategia comunicacional que apele a lo más elemental de la mente humana, se puede lograr que una pésima gestión de gobierno quede subordinada a la fascinación que en las masas produce un líder.

Más temprano que tarde, el tiempo pondrá las cosas en su lugar.

En tanto, y considerando los hechos de corrupción, el retroceso de derechos de trabajadores y jubilados, y pese a ello, el apoyo que aún tiene, tenemos derecho a preguntar: ¿quiénes son las focas?