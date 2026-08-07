Rendición de Cuentas: cómo financiar las propuestas de Manini y el distanciamiento con Perrone

Los cambios que propone Cabildo

El documento presentado por Cabildo Abierto contiene los siguientes cambios: incrementar al 50% la asignación única prevista para la infancia y la adolescencia que se pagará solo a través de la tarjeta Uruguay Social y estará sujeta a la verificación del bienestar del niño en alimentación, atención médica y odontológica y asistencia escolar; establecer un objetivo de reducción del total de funcionarios del Estado (1% a nivel anual, hasta alcanzar 10% de disminución); asignar recursos al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para la instalación de talleres e infraestructura de trabajo en cárceles; una campaña de información sobre educación y prevención en consumo de cannabis; aumentar en US$ 20 millones anuales las partidas al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) para "acelerar" el ritmo de las obras de las cooperativas de viviendas; y remover los apartados del proyecto vinculados a la reasignación de partidas del rubro de funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

Cómo financiar las propuestas

Para financiar las propuestas planteadas, el documento prevé la aplicación de un "gravamen temporal" del entorno del 5% a los bancos comerciales y empresas administradoras de crédito, justificado en las "ganancias extraordinarias" del sector financiero. Esta propuesta está planteada para aplicarse sobre las utilidades o ingresos netos por intereses por encima del promedio histórico, para "salvaguardar" el traslado del costo a hogares y empresas.

Sobre este tema, Manini Ríos mencionó este jueves que la idea detrás de gravar a bancos y financieras nace de que el sistema financiero"le devuelva en cierta forma a la sociedad (...) las ganancias".

A nuestro entender, un sistema financiero que gana más de mil millones de dólares por año, que evidentemente ese dinero sale de los uruguayos, (...) y lamentablemente en buena medida sale de los uruguayos que están en situaciones no tan fuertes (...); que ese sistema financiero le vuelque a la sociedad, que le devuelva en cierta forma a la sociedad un 5% de esas ganancias, aunque sea en forma temporal, no lo veo como una medida muy dura y tampoco creo que se vayan del país", explicó en detalle el exsenador.

Por otra línea, la estrategia propone "revisar y racionalizar los gastos tributarios" —como exoneraciones de IVA, incentivos sectoriales y beneficios en zonas francas— y también contempla la regulación del juego online, el cual "se podrá realizar desde una única plataforma dirigida por el Estado" para generar nuevos ingresos públicos.

Interna cabildante

El Frente Amplio necesita los votos de Cabildo Abierto para sacar adelante la iniciativa en la Cámara de Representantes. La interna cabildante se ha visto marcada por un distanciamiento cada vez más creciente entre su líder y el principal diputado, Álvaro Perrone, que ha mantenido un perfil mucho más alto que su par, Silvana Pérez Bonavita. Ambos legisladores estaban invitados a participar del encuentro con Orsi, pero optaron por no asistir. Esa ausencia, sumada a que ninguno de los dos participó en la elaboración del documento de propuestas que Manini presentó en Torre Ejecutiva, expone la distancia entre la bancada de Cabildo y el partido, además de poner en riesgo los votos que necesita el oficialismo.