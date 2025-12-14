Hacete socio para acceder a este contenido

en temporada

Rutas sin pausas: nuevas opciones para cruzar los peajes en temporada

La modalidad permite circular por todos los peajes durante 15 días corridos, mediante un pago único de $1.141, equivalente a seis tarifas.

Nuevas iniciativas para el turismo en Maldonado.

 FocoUy
Esta temporada comenzará a funcionar el Abono Extranjero en Maldonado, un servicio dirigido a vehículos con matrícula extranjera que ingresen al país. La modalidad permite circular por todos los peajes durante 15 días corridos, mediante un pago único de $1.141, equivalente a seis tarifas. El trámite se realiza en los propios puestos de peaje e incluye la colocación de un tag en el vehículo.

Según informó FM Gente, para estadías breves continúa disponible el Pase Turista, que permite el cruce mediante la lectura de la matrícula. Se gestiona de forma digital en el sitio telepeaje.com.uy/paseturista o en la aplicación Telepeaje UY. Una vez utilizado, queda activo por 24 horas. El pago se concreta al llegar al destino, presentando documento en redes de cobranza, en las oficinas de los peajes con tarjeta o mediante los servicios en línea.

Ambas modalidades buscan facilitar la circulación y reducir tiempos de espera, ofreciendo alternativas para distintos tipos de viaje.

Usuarios por temporada

Los usuarios pueden transitar por cualquier vía de cobro al llegar a un peaje. Quienes tengan tag son identificados de manera automática y acceden a una tarifa diferencial de $156, mientras que el costo con SUCIVE es de $200. En los sistemas prepago, el cobro se descuenta del saldo disponible y en los pospagos se factura a la tarjeta de crédito vinculada.

Las personas que no cuenten con tag también pueden pasar sin detenerse: la matrícula será registrada y la tarifa se enviará al SUCIVE para su pago posterior en Abitab o Red Pagos.

