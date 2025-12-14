Esta temporada comenzará a funcionar el Abono Extranjero en Maldonado, un servicio dirigido a vehículos con matrícula extranjera que ingresen al país. La modalidad permite circular por todos los peajes durante 15 días corridos, mediante un pago único de $1.141, equivalente a seis tarifas. El trámite se realiza en los propios puestos de peaje e incluye la colocación de un tag en el vehículo.
Rutas sin pausas: nuevas opciones para cruzar los peajes en temporada
