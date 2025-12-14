Rutas sin pausas: nuevas opciones para cruzar los peajes en temporada

Según informó FM Gente, para estadías breves continúa disponible el Pase Turista, que permite el cruce mediante la lectura de la matrícula. Se gestiona de forma digital en el sitio telepeaje.com.uy/paseturista o en la aplicación Telepeaje UY. Una vez utilizado, queda activo por 24 horas. El pago se concreta al llegar al destino, presentando documento en redes de cobranza, en las oficinas de los peajes con tarjeta o mediante los servicios en línea.