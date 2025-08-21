El brote de Sarampión en la región enciende alertas y Uruguay refuerza la vacunación

El sarampión, una enfermedad que la región había logrado controlar, volvió a convertirse en un motivo de preocupación. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que en lo que va de 2025 se registraron más de 10.000 casos y 18 muertes, un aumento 34 veces mayor en comparación con el mismo período del año pasado.
La mayoría de los contagios se concentran en países con bajas coberturas de vacunación, y el 71% de los casos corresponde a personas no inmunizadas. Ante este escenario, la OPS insiste en la necesidad de que los Estados alcancen una cobertura superior al 95% con dos dosis de la vacuna triple viral, para evitar que el virus vuelva a instalarse en forma endémica en la región.
Uruguay en guardia
En Uruguay no se registran brotes autóctonos desde 2020, pero las autoridades sanitarias decidieron reforzar la vigilancia epidemiológica y las campañas de vacunación. El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que entre enero de 2024 y junio de 2025 se investigaron 220 casos sospechosos: 219 fueron descartados y uno se confirmó en una visitante italiana sin vacunar, que ingresó al país con antecedentes de viaje. Ese episodio no generó contagios secundarios, pero encendió las alarmas.
En febrero de este año también se detectó un caso importado de un extranjero durante su período de transmisibilidad. La rápida activación de los protocolos de vigilancia impidió la propagación, aunque quedó claro que el riesgo está latente debido a la situación regional.
Medidas oficiales
La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, reconoció públicamente su preocupación y anunció una estrategia para reforzar la inmunización, con foco en niños, adolescentes y viajeros. En marzo, el MSP lanzó una campaña comunicacional para alertar sobre la importancia de tener el carné de vacunación al día, sobre todo para quienes planeen viajar a países con transmisión comunitaria, como Argentina.
Además, el ministerio identificó zonas del país con cobertura vacunal por debajo del umbral recomendado, en particular en Rocha, Maldonado y Río Negro, y desplegó allí operativos específicos. La consigna es clara: aumentar la cantidad de uruguayos con el esquema completo de dos dosis de la triple viral.
El MSP también recordó que los lactantes de 6 a 11 meses que viajen al exterior deben recibir una “dosis 0” de la vacuna, para brindar protección en una etapa en la que todavía no se administra la primera dosis oficial del calendario.
Carrera contra el tiempo
El repunte del sarampión en la región es un recordatorio de que las enfermedades eliminadas pueden regresar cuando la cobertura vacunal disminuye. Uruguay mantiene el estatus de país libre de transmisión autóctona, pero la experiencia de los últimos meses muestra que el virus puede reingresar en cualquier momento.
De ahí que las autoridades insistan en un mensaje clave: la vacunación es la principal herramienta de protección. En un contexto regional adverso, la rapidez de la respuesta sanitaria y el compromiso de la población para completar sus esquemas determinarán si Uruguay logra sostener el blindaje que le permitió mantener al sarampión bajo control.