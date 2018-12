Sartori llegó al país pisando fuerte

-“Que no se apaguen las bombitas amarillas/que no se vaya nunca más la retirada/quiero cantarle una canción a Colombina/quiero llevarme su sonrisa dibujada”.

-Se me pianta un lagrimón, Borges.

-Es una hermosa canción del gran Jaime Roos, un pedazo enorme de la cultura. Pero, ¿por qué lagrimea, Álvarez?

-Yo fui murguista, Borges.

-Me está cachando…

-Salí en una murga que se llamaba “La chimichurri picante” y me pasó lo que dice la canción a la salida del tablado.

-Se refiere a la estrofa que reza: “’¿Cómo te va?’, dijo el murguista a la muchacha”/que lo cortó con su mirada indiferente/Le dijo: ‘Bien’ y lo dejó como si nada/ Nuevamente…la princesa…se perdía entre la gente”.

-Exactamont, Borges, ¡exactamont!

-Le cuento que me encontré con el gran Jaime en el bar Tasende, allá por la Ciudad Vieja. Me llamó la atención la insistencia de su bigote profundamente negro a pesar de los años. ¿Me entiende?

-Capice. Todos tenemos derechos a ser coquetos, Borges. Usted no joda mucho que en un par de años se va a querer hacer una lipo.

-Bue, entramos en el farragoso terreno de las tontas agresiones. Mejor, me dedico a lo mío que es la información.

-Dele.

-Álvarez, ayer arribó a nuestro país el precandidato nacionalista Juan Sartori para instalarse junto a su familia definitivamente en Uruguay.

-¿Definitivamente?

-¡Exactamont! El empresario que durante años vivió en Estados Unidos se radicará en el país. Es una idea que manejaba con su esposa Ekaterina Dmitrievna Rybolovleva pero que se resolvió cuando lo tentaron para ser postulante de los blancos.

-¿Y quién lo tentó, Borges?

-El coronel retirado Oscar Costa, quien lo conoce desde que Sartori tenía 20 años. El exmilitar es su mano derecha y es el representante de él en las decenas de empresas que tiene en Uruguay.

-¡Tsunami de inversiones!

-Yes. Sartori realizará el lanzamiento de su precandidatura el 11 de diciembre en el Teatro Metro a la hora 19. Y escuche esto…

-Diga.

-Tiene planificado hacer tres giras por todo el país.

-¿Va a recorrer el Uruguay tres veces?

-¿Es sordo, Álvarez? Sí, va a recorrer el país tres veces de cara a las elecciones primarias.

-¡A la pipetuá!

-Allegados a Sartori me informaron que el hombre de negocios le pondrá una fuerte tranca a lo que consideran “una embestida baguala” y una “campaña de enchastre” hacia su figura.

-¡Opa!

-Me recordaron las fuentes que el empresario aportó dinero para las dos últimas campañas del Partido Nacional. Pero no para un candidato solo, sino para toda la colectividad.

-¡Tsunami de generosidad!

-Me aseguran desde su entorno que el mensaje de Sartori será “propositivo y sin rencores”, aunque esto no es óbice para criticar al gobierno actual. Me afirmaron que vendrá con iniciativas novedosas que causarán sorpresa en la opinión pública.

-Ajá…

-En otro orden, me desmintieron tajantemente la información aparecida días atrás en el diario El Observador respecto a una alianza con la precandidata nacionalista, Verónica Alonso. Desde el entorno de Sartori me dijeron que el empresario no tiene intenciones de hacer uniones electorales previo a las elecciones internas, aunque sí tiene previsto reunirse con sus camaradas.