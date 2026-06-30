Peñarol pierde un titular indiscutido para Aguirre y la firma de Arezo está trancada

Su contrato con Peñarol vence a fin de año, pero ahora, este martes 30 de junio, tendría que cerrar su nuevo vínculo con Gremio, que lo cedió a préstamo por US$ 400.000.

Gremio es dueño del 50% de la ficha de Matías Arezo. El club gaúcho pretende recuperar los US$ 3.500.000 que invirtió en el delantero uruguayo de 23 años, cuando le compró su parte de la ficha a Granada de España.

Cuando retornó a Peñarol en julio del año pasado, la dirigencia no estaba dispuesta a desembolsar esa cifra pero aspiraba a cerrar un préstamo con alguna opción de adquirir algún porcentaje del mismo.

Finalmente los carboneros pagaron US$ 400.000 para tener al goleador y se quedó con la opción de quedarse con el 50% de la ficha.

El club decidió comprar ese porcentaje de la ficha de Matías Arezo por US$ 3.500.000, pero si no lo paga antes de este martes 30 de junio, tendrá que abonar el monto completo. Peñarol pretende que se firme un contrato por tres años.

El gran problema es que existen diferencias para acordar el salario del futbolista. Sebastián Taborda, el representante del jugador y de la empresa Faro Sports, sostiene que Peñarol debería pagarle más de lo que ofrece.

Debido a ello, si no se ponen de acuerdo ambas partes con este martes 30 como plazo máximo, los carboneros tendrán que pagar los US$ 3.500.000 en cuotas.

En cambio, si aparece el humo blanco con relación al salario, le enviarán los papeles a Gremio y pagarán US$ 3.100.000, ya que se le descontarán los US$ 400.000 que se abonaron por el préstamo.

De no hacerlo, igualmente Matías Arezo podrá continuar en el club, entrenando con sus compañeros como lo viene haciendo hasta ahora, con la salvedad de que los carboneros tendrán que abonar más dinero por no haberse puesto de acuerdo en su nuevo sueldo.

Se va Escobar

Peñarol perderá un futbolista que habitualmente era titular para Diego Aguirre. El latera-zaguero Franco Escobar rescindirá contrato con el mirasol para seguir su carrera en el fútbol argentino. El jugador parte del aurinegro con destino a Newell´s Old Boys de Rosario. Aguirre pierde un futbolista que había pedido importante para el técnico, pero por el momento no sale a buscar un lateral derecho y si un lateral izquierdo para competir con Maximiliano Olivera y Lucas Hernández.

Romero entrena y esperan a Jaime

Franco Romero, el exfutbolista de Nacional, y una de los nuevos refuerzos, ya comenzó a entrenar en Peñarol. Aún lo hace en el gimnasio y separado del grupo de jugadores debido a que faltan acordar unos papeles con Montevideo City Torque.

Fue un pedido del técnico Diego Aguirre y el consejo directivo aprueba su llegada este martes, aunque ya trabaja en Los Aromos.

Por su parte el mirasol aguarda para las próximas horas que se destrabe la situación con River Plate argentino para que pueda llegar el juvenil Leonel Jaime.

El futbolista vendrá a préstamo y a jugar con el plantel principal, pese a sus 19 años, ya que se entiende que tiene muy buenos atributos futbolísticos.

Se desempeña como extremo por izquierda y ya debutó en Primera división de River Plate cuando Marcelo Gallardo era el entrenador de los millonarios.