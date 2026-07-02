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Política Orsi | Rendición de Cuentas | población

Prioridades del Gobierno Nacional

Orsi sobre Rendición de Cuentas: "Decidimos hacer foco en la población que la está pasando peor"

El presidente Yamandú Orsi, señaló que la Rendición de Cuentas 2025 demuestra las prioridades del Gobierno: infancia, educación, empleo, seguridad e inversión.

Presidente de la República, Yamandú Orsi.

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Por Redacción Caras y Caretas

Hay una visión ética detrás de estas decisiones: que la economía debe estar al servicio de la gente y no al revés”, manifestó en un video el presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre el proyecto de ley de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento que demuestra las prioridades del Gobierno Nacional: infancia, educación, empleo, seguridad e inversión.

“La presentación de la Rendición de Cuentas es el momento en el que un Gobierno pone los números arriba de la mesa y le dice a su país qué se ha hecho y qué se propone hacer”, sostuvo el mandatario al inicio de la comunicación.

En ese sentido, Orsi aseguró que el Gobierno decidió priorizar a la “población que la está pasando peor. No todos los gobiernos hacen lo mismo con su economía. No todos deciden priorizar las mismas áreas o sectores, ni todos los gobiernos están dispuestos a llevar adelante las mismas acciones. Nosotros decidimos entrar a los barrios para recomponer el entramado social”. Al respecto, subrayó la implementación del programa Más Barrio y la estrategia de atención a personas en situación de calle denominado Plan Invierno.

Infancia, seguridad y empleo

Asimismo, remarcó que "el salario real está en su nivel más alto en 50 años", y que "el ingreso de los hogares alcanzó su máximo histórico" y las jubilaciones aumentaron por encima de la inflación y esta es la más baja en 70 años.

También destacó que hay un menor desempleo y que 300 personas que vivían en la calle hoy están trabajando. “Eso no es una estadística, es gente que recuperó el lugar que había perdido en la sociedad”, señaló.

Además, remarcó que en esta Rendición de Cuentas se crea la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, un sistema al que ingresarán más de 50.000 niños y que implicará un aumento promedio superior al 80% para los más pequeños, indicó. La meta es reducir en un 25% el índice de pobreza en la infancia, detalló el mandatario.

En materia de seguridad, el proyecto prevé sumar 300 cargos policiales y fortalecer el sistema penitenciario.

Orsi: "La economía debe estar al servicio de la gente y no al revés"

El presidente anunció que se recortaron misiones oficiales, gastos de protocolo y se reasignaron recursos de proyectos no prioritarios para optimizarlos. “Vinimos a gobernar para la gente”, aseveró el jefe de Estado.

Hay una visión ética detrás de estas decisiones: que la economía debe estar al servicio de la gente y no al revés”, expresó Orsi en su mensaje a la población.

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