Orsi sobre Rendición de Cuentas: "Decidimos hacer foco en la población que la está pasando peor"

Infancia, seguridad y empleo

Asimismo, remarcó que "el salario real está en su nivel más alto en 50 años", y que "el ingreso de los hogares alcanzó su máximo histórico" y las jubilaciones aumentaron por encima de la inflación y esta es la más baja en 70 años.

También destacó que hay un menor desempleo y que 300 personas que vivían en la calle hoy están trabajando. “Eso no es una estadística, es gente que recuperó el lugar que había perdido en la sociedad”, señaló.

Además, remarcó que en esta Rendición de Cuentas se crea la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, un sistema al que ingresarán más de 50.000 niños y que implicará un aumento promedio superior al 80% para los más pequeños, indicó. La meta es reducir en un 25% el índice de pobreza en la infancia, detalló el mandatario.

En materia de seguridad, el proyecto prevé sumar 300 cargos policiales y fortalecer el sistema penitenciario.

Orsi: "La economía debe estar al servicio de la gente y no al revés"

El presidente anunció que se recortaron misiones oficiales, gastos de protocolo y se reasignaron recursos de proyectos no prioritarios para optimizarlos. “Vinimos a gobernar para la gente”, aseveró el jefe de Estado.

“Hay una visión ética detrás de estas decisiones: que la economía debe estar al servicio de la gente y no al revés”, expresó Orsi en su mensaje a la población.