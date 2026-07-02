Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Medidas contra el meningococo

MSP amplía vacunación a los 12 años contra el meningococo

La medida del MSP es de carácter temporal y busca contener el incremento inusual de casos registrados este año, ampliando de forma gratuita la cobertura.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció una ampliación temporal y gratuita de la vacunación contra el meningococo para adolescentes.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció una ampliación temporal y gratuita de la vacunación contra el meningococo para adolescentes.

 Gub.uy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Campaña desde el viernes

A partir de este viernes, podrán recibir la dosis de forma gratuita todos los adolescentes nacidos desde el 1º de enero de 2014 que tengan entre 11 y 12 años cumplidos y que aún no hayan sido inmunizados.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, aclaró que no se está modificando el esquema nacional de vacunación permanente, sino que se trata de una acción preventiva y progresiva. Actualmente, el esquema tradicional cubre a lactantes (2, 4, 12 y 15 meses) y una dosis a los 11 años (nacidos a partir del 1º de julio de 2014). Con esta nueva disposición, se extiende temporalmente la cobertura a la franja que había quedado por fuera de ese corte.

Próximas etapas y objetivos de cobertura

La secretaría de Estado ya inició la compra de nuevas dosis a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con un cargamento importante previsto para arribar en agosto. El objetivo del MSP es seguir ampliando la inmunización de forma paulatina hasta alcanzar a los adolescentes de 15 años.

Por otra parte, las autoridades buscan elevar los niveles de inmunización en la población de 11 y 12 años. Gracias a un trabajo conjunto con la ANEP en los centros educativos, la cobertura en los jóvenes de 11 años subió del 66% al 79% en las últimas semanas. No obstante, Lustemberg enfatizó que se necesita alcanzar un mínimo del 90% de cobertura en este grupo etario para garantizar un verdadero efecto protector comunitario.

Te puede interesar