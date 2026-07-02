El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció una ampliación temporal y gratuita de la vacunación contra el meningococo para adolescentes de 12 años. Esta medida preventiva responde al aumento inusual de casos de enfermedad meningocócica registrados durante el año, el cual ya ha dejado un saldo de 20 casos y 5 fallecimientos.
Medidas contra el meningococo
MSP amplía vacunación a los 12 años contra el meningococo
La medida del MSP es de carácter temporal y busca contener el incremento inusual de casos registrados este año, ampliando de forma gratuita la cobertura.