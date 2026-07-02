MSP amplía vacunación a los 12 años contra el meningococo

Próximas etapas y objetivos de cobertura

La secretaría de Estado ya inició la compra de nuevas dosis a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con un cargamento importante previsto para arribar en agosto. El objetivo del MSP es seguir ampliando la inmunización de forma paulatina hasta alcanzar a los adolescentes de 15 años.

Por otra parte, las autoridades buscan elevar los niveles de inmunización en la población de 11 y 12 años. Gracias a un trabajo conjunto con la ANEP en los centros educativos, la cobertura en los jóvenes de 11 años subió del 66% al 79% en las últimas semanas. No obstante, Lustemberg enfatizó que se necesita alcanzar un mínimo del 90% de cobertura en este grupo etario para garantizar un verdadero efecto protector comunitario.