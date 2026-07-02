Luego de la derrota agónica de Senegal ante Bélgica, partido en el que llegaron a ir ganando por dos goles de diferencia y se lo igualaron en los últimos minutos del encuentro, la selección africana se vio envuelta en un escándalo que involucra a una de sus figuras y al cuerpo técnico.
interna complicada
Escándalo en Senegal: figura se retiró de la selección hasta que no cambie el DT
“Mientras esté este cuerpo técnico, haré una pausa en la selección", anunció Pape Gueye tras la eliminación de Senegal del Mundial.