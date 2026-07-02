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interna complicada

Escándalo en Senegal: figura se retiró de la selección hasta que no cambie el DT

“Mientras esté este cuerpo técnico, haré una pausa en la selección", anunció Pape Gueye tras la eliminación de Senegal del Mundial.

Pape Gueye renunció a la selección de Senegal.

Pape Gueye renunció a la selección de Senegal.
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Tras la eliminación, Pape Gueye. una de las figuras en este Mundial, en dónde aportó dos goles, publicó una carta en sus redes sociales en dónde adelantó que "volveré para decirles unas palabras con respecto a la eliminación”.

Sin embargo, fue más allá, apuntó contra el entrenador Pape Thiaw, y anunció que “mientras esté este cuerpo técnico, haré una pausa en la selección".

La relación entre ambos actores, quedó evidenciada en el choque ante Bélgica cuando Gueye fue sustituido a los 66 minutos y el entrenador alegó que fue por “cansancio”. Sin embargo, tras el encuentro, el futbolista desmintió esto y sostuvo que “estaba bien físicamente. El entrenador es el que hace sus elecciones y lo respetamos".

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