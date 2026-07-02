ASSE impulsa nuevas obras en el Hospital de Paysandú

Obras para fortalecer la atención hospitalaria

En el marco de la presentación, Danza también confirmó que ASSE llevará adelante una serie de intervenciones en el Hospital de Paysandú. Entre las obras previstas se encuentran la refacción de las áreas de Pediatría y Neonatología, la instalación de un ascensor, la creación de un Centro Regional de Hemoterapia y mejoras en el área de salud mental.