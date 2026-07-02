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Sociedad ASSE | Paysandú | hospital

Avance significativo

ASSE impulsa nuevas obras en el Hospital de Paysandú

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) anunció una serie de mejoras en la infraestructura del Hospital de Paysandú luego de la inauguración del SAME 105.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La inauguración del servicio SAME 105 en Paysandú marcó un nuevo paso en la estrategia de descentralización de la asistencia médica impulsada por ASSE. Durante la actividad, el presidente del organismo, Álvaro Danza, destacó que la incorporación del servicio representa "un avance muy significativo" dentro del programa SAME País, cuyo objetivo es extender la cobertura de emergencias a todo el territorio nacional.

El servicio, operativo desde el pasado 22 de junio, cuenta con un equipo integrado por choferes, enfermeros, auxiliares y médicos, preparado para atender situaciones de urgencia y contribuir a mejorar la respuesta ante la siniestralidad vial.

Obras para fortalecer la atención hospitalaria

En el marco de la presentación, Danza también confirmó que ASSE llevará adelante una serie de intervenciones en el Hospital de Paysandú. Entre las obras previstas se encuentran la refacción de las áreas de Pediatría y Neonatología, la instalación de un ascensor, la creación de un Centro Regional de Hemoterapia y mejoras en el área de salud mental.

El jerarca reconoció que las inversiones deberán ejecutarse de manera gradual y señaló que "todo en el mismo momento no se puede hacer".

Respecto al funcionamiento del tomógrafo del centro asistencial, aclaró que la reciente interrupción del servicio respondió a una parada técnica habitual, ya solucionada. Además, destacó que el equipo, de tecnología de 128 cortes, es de última generación y ya permitió realizar alrededor de 700 estudios desde su puesta en funcionamiento.

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