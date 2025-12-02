Se inauguró la conectividad aérea entre Rivera y Montevideo

Al respecto de recuperar la confianza de la región atento a fracasados emprendimientos anteriores, Arrosa señaló “trabajo va a dar, pero una vez que la gente pruebe este servicio, que vea que, y que viva, que en 40 minutos está en Montevideo, difícil volver atrás”.

Por su parte, el Gerente General de Paranair Jaime Cassola, en breve conferencia de prensa destacó “Llevamos ya casi 400 reservas en el primer mes de comercialización, con lo cual es un inicio muy bueno, que incluso supera al inicio que tuvo Salto en su momento, con lo cual, la verdad es que nos hace pensar que, en breve, vamos a tener que estar incrementando frecuencias.La verdad es que no me gustaría comprometerme, pero lo cierto es que yo creo que en pocos meses podemos estar hablando de incrementar esa tercera frecuencia, porque la verdad es que la ruta, está en un inicio de maduración muy interesante”.

Sobre la posibilidad de extender el servicio hacia Porto Alegre, Cassola expresó: “La verdad es que,la ruta a Porto Alegre es el siguiente destino que queremos sumar a nuestra malla operativa. Ya hemos iniciado el análisis técnico operacional de la ruta, el análisis económico lo estamos llevando también en paralelo y yo creo que, prácticamente en poco tiempo, vamos a estar anunciando la ruta a Porto Alegre”.

¿Está política de estado respalda el proyecto de la empresa?

-Totalmente. Como decía antes, en Paranair no tenemos más que palabras de agradecimiento con Uruguay, porque, como decía el ministro, creo que si una cosa tiene muy buena Uruguay es precisamente esa política de Estado. Al final la conectividad no es de un gobierno ni de otro, es del Estado y la verdad es que en ese sentido es admirable como si se respetan esas reglas del juego y ojalá en otros países de Sudamérica también ocurriera algo mismo, porque creo que es algo que es muy positivo.

Por último, el Intendente Departamental Cr. Richard Sander se mostró satisfecho con la concreción del proyecto.

“La verdad que un esfuerzo enorme, un montón de años.Dos años inaugurados en el aeropuerto, casi, faltan unos días. Y bueno, conseguir que el vuelo, que aparte todos me han dicho, los que han bajado, que es espectacular. Muy cómodo, silencioso y en pocos minutos estuvieron en Rivera. Entonces, para lo que a veces metemos seis horas en la carretera, eso sería de camiones interminables, de filas de camiones. Me parece que es un elemento importantísimo para la conectividad, para el comercio en Rivera, para nuevos empresarios que van a llegar a Rivera. Hay un montón de novedades nuevas. Hoy estuve hablando con la gente de Brasfine, que está empezando por estos días la obra, en verdad, ahí en Ruta 5. Y bueno, esto ayuda. Recién estuve con el director Aguirre, que tiene algunos proyectos ya presentados en la Intendencia para hacer algún edificio en Rivera. Y empieza Rivera como el vuelo, a despegar lentamente.

Hay un proyecto que ellos le encargaron a la gente de UTEC, que es el desarrollo logístico, de carga. Y bueno, son esas cosas. Ahora va a haber algo para la policía también específico ahí. O sea que el aeropuerto va a seguir creciendo, porque el aeropuerto de Uruguay tiene mucho potencial. Y en la medida que logremos un vuelo a Porto Alegre, bueno, vamos a cerrar definitivamente esa conectividad Brasil-Uruguay a través de Rivera, que es muy importante y que sabemos que es importante también para los comerciantes, los empresarios y los profesionales y educadores brasileños que también vienen a la frontera y que la BR290 está casi colapsada. Entonces, me parece que son los elementos que tenemos que festejar, que tenemos que agradecerle al ministro que nos ha escuchado bastante. Nos invitó hace 3 meses a participar del lanzamiento del tercer vuelo a Salto y allí pre anunciaron, digamos, que ya estaban en tratativa con lo de Rivera. Y bueno, en 3 meses se resolvió rapidísimo.

Y son las cosas lindas que trabajamos entre todo para valorar los objetivos, que es tener conectividad y mejorar el desarrollo comercial, educativo y también de salud”

Tabaré Viera

Bueno, sensaciones de este vuelo inaugural…

-Bueno, muy contento. Creo que esto es algo muy positivo, largamente trabajado, pensado, soñado. Para localidades como Rivera, como otras localidades que están a 500 kilómetros de la capital, esto es progreso. Y esto va a traer, con esta mejora en las comunicaciones, va a traer posibilidades, bueno, de inversores, de turismo, de facilidad para docentes, empresarios. Y bueno, también para todo Río Grande del Sur. Yo creo que acá tenemos un progreso para toda la región.

Entre los presentes en el evento, se advirtió la presencia de oficiales de la Fuerza Aérea en representación de la DINACIA,los que junto al representante de la ANAC de Brasil para ultimar detalles sobre la binacionalidad del Aeropuerto “ Oscar D. Gestido”