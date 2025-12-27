Hacete socio para acceder a este contenido

Banco Central | Martín Vallcorba |

Ni muy muy, ni tan tan

¿Se pasó de rosca? el Banco Central ante el riesgo inédito de sobrecumplir las metas de la inflación

El sobrecumplimiento de la meta de la inflación generó preocupación en el equipo económico que espera medidas del Banco Central.

Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central del Uruguay se refirió a la inflación.

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, presentó esta semana una situación inédita: el gobierno enfrenta por primera vez el riego de sobrecumplir las metas de la inflación por lo que deberá tomar medidas para encausarla al objetivo.

El actual sobrecumplimiento de la meta de inflación —que, si bien el rango de tolerancia abarca del 3% al 6%, el objetivo está establecido en el 4,5%— resultó una "sorpresa negativa" ya que la inflación interanual en noviembre se ubicó en 4,1%, por debajo de la última proyección del BCU, principalmente por un aumento menor al esperado en frutas y verduras y una continua depreciación del dólar.

Riesgos de una inflación menor al objetivo

Tolosa habló sobre una inflación menor al objetivo y la posibilidad de que la política monetaria adopte un sesgo expansivo, en un contexto de contracción de la economía y apreciación cambiaria.

Por este motivo, de cuerdo a lo anunciado por Tolosa, el BCU va a bajar más el "precio del dinero", es decir, va a seguir reduciendo la tasa de interés de referencia para pasar a una política monetaria expansiva y así encauzar la inflación a la meta.

La situación generó preocupación en el equipo económico ya que una menor variación de precios a la esperada o, también, una desaceleración más rápida de la prevista tiene impactos en el desempeño de la actividad económica.

Si bien el BCU anunció que tomará medidas, el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) consideró que este escenario de sobrecumplimiento no se dejaría atrás con el 2025 sino que, al contrario, podría extenderse durante todo el 2026, "en tanto la dinámica de los precios de los bienes y servicios transables, influenciada fuertemente por la evolución del tipo de cambio", continuaría "contribuyendo en la trayectoria descendente de la inflación", señaló el organismo.

La opinión de Martín Vallcorba

Desde el Ministerio de Economía, el subsecretario Martín Vallcorba señaló hace unos días que "la predecibilidad y la estabilidad que hoy tiene la economía uruguaya realmente no la observamos desde hace muchísimas décadas. Que hoy estemos con una inflación en el eje del 4% es un dato importante. La inflación seguramente cierre el año algo por debajo del 4%. Estamos con un sobrecumplimiento de la meta".

"Sobre este punto es importante señalar que, como bien lo ha planteado el presidente del BCU, así como nos preocupan los incumplimientos por arriba de la meta, también nos preocupan los sobrecumplimientos por debajo, y sus efectos sobre las restantes variables económicas, aspectos que, como lo ha dicho Guillermo Tolosa, la política monetaria debe tener siempre presente", recalcó.

