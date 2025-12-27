Bomberos y policía lograron sofocar incendio de un campo en las afueras de Montevideo

Bomberos confirmaron que se encuentra controlado el incendio que se propagó desde este viernes en Melilla, zona rural de las afueras del departamento de Montevideo. El fuego, de importantes dimensiones se desató en un campo en cercanías de la ruta 5 y provocó varias horas de trabajo a los servidores públicos.
Si bien el fuego logró ser apagado casi en su totalidad el mismo viernes, se reactivó en las últimas horas. Desde la Dirección Nacional de Bomberos informaron que las llamas están “controladas”, pero los efectivos continúan haciendo tareas de extinción sobre la tarde de este sábado.
De acuerdo con el último reporte de la tarde de este sábado el fuego llevaba consumidas 60 hectáreas de campo y monte. Si bien aún no está claro el origen del incendio, los vecinos de la zona informaron que el foco comenzó al mediodía presumiblemente a causa de la actitud irresponsable de alguien que prendió fuego a los pastizales secos.
El incendio se produjo sobre Camino Altuna, casi ruta 5 y además de los bomberos trabajaron un helicóptero y helibalde de la Policía.