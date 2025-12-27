Alerta de Metsul por "Río atmosférico": ¿Qué es y cómo puede afectar?

¿Qué es el fenómeno detectado?

Según la descripción técnica de MetSul, un río atmosférico es una franja larga y estrecha en la atmósfera que transporta un flujo masivo de humedad desde las regiones tropicales. Este "corredor" de vapor de agua actúa como un canal que suministra combustible para lluvias persistentes y, en ocasiones, torrenciales.