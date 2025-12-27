Alerta de Metsul por "Río atmosférico": ¿Qué es y cómo puede afectar?

El observatorio meteorológico MetSul ha emitido una advertencia técnica debido a la formación y avance de un "río atmosférico" de gran magnitud que está afectando severamente el Cono Sur, con especial impacto en el sur de Brasil, el noreste de Argentina y el norte de Uruguay.
¿Qué es el fenómeno detectado?
Según la descripción técnica de MetSul, un río atmosférico es una franja larga y estrecha en la atmósfera que transporta un flujo masivo de humedad desde las regiones tropicales. Este "corredor" de vapor de agua actúa como un canal que suministra combustible para lluvias persistentes y, en ocasiones, torrenciales.
En este evento particular, la agencia ha categorizado el fenómeno con una escala de transporte de vapor integrado (IVT) de nivel AR-3 a AR-4, lo que se traduce en un evento "significativo" a "extremo".
Zonas de impacto y riesgos principales
De acuerdo con los reportes del portal oficial de MetSul, el fenómeno presenta las siguientes características:
-
Lluvias Extremas: Se prevén acumulados que podrían duplicar o triplicar la media mensual de diciembre en apenas una semana. En varios puntos de Rio Grande do Sul y zonas fronterizas, se estiman marcas de entre 200 mm y 300 mm.
Alcance Geográfico: El núcleo del sistema afecta principalmente al Centro y Oeste de Rio Grande do Sul, la provincia argentina de Corrientes y parte de Misiones.
Impacto en Uruguay: MetSul advierte que la inestabilidad golpeará con mayor fuerza el extremo norte uruguayo, afectando particularmente a los departamentos de Artigas y Rivera, donde se esperan chaparrones intensos y altos acumulados en cortos períodos de tiempo.
Advertencias a la Población
El observatorio subraya que el principal peligro radica en la saturación de suelos, lo que eleva el riesgo de:
-
Crecidas repentinas de arroyos y ríos.
Inundaciones graduales en zonas bajas.
Corrientes peligrosas: MetSul enfatiza evitar terminantemente el cruce de tramos inundados debido a la fuerza del agua, lo que representa un riesgo fatal.