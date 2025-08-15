Sebastián Sabini sobre Da Silva: "muestra la peor cara de la política" y "hay límites que no podemos correr"

Sabini y los límites que no cruzarán

El legislador sostuvo que el episodio sobrepasó los márgenes del debate parlamentario y que el Frente Amplio no está dispuesto a naturalizar este tipo de intervenciones. “Cuando se le rebaten sus argumentos, se enoja, insulta y agrede. Por lo tanto, hay límites que no estamos dispuestos a correr ni a tolerar”, afirmó.

Sabini adelantó que la fuerza política está evaluando los pasos a seguir además de incluir una declaración formal en el Senado. “Publicamos declaración como bancada y veremos que acciones tomar”, adelantó.

El senador también lamentó que la jornada haya derivado en un clima de confrontación personal, al que calificó como un retroceso en la calidad del debate parlamentario. “Fue una jornada triste para el Senado de la República, donde se muestra la peor cara de la política”.

Un debate marcado por la tensión política

La interpelación había sido convocada por sectores de la oposición para cuestionar la política de adjudicación de tierras del INC, en particular un proyecto para otorgar predios a cooperativas de productores familiares y ex trabajadores rurales.

La alusión del interpelante a que los campos serían entregados a “amigos del MPP” y la comparación del ministro Mattos con una “copia Temu de Mujica” fueron señaladas por el oficialismo y por el propio MPP como expresiones irrespetuosas y fuera de lugar.

En paralelo, el diputado Nicolás Viera —mencionado en los dichos— también recibió ataques verbales, lo que incrementó el malestar en la bancada frenteamplista. El episodio reavivó el debate sobre los límites del discurso político en el Parlamento y el impacto de las descalificaciones personales en la discusión de políticas públicas.