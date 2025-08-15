Hacete socio para acceder a este contenido

Día de los mártires estudiantiles

"Sepan cumplir": Estudiantes reclamaron presupuesto de 6+1% y tirar abajo Reforma Educativa

Los estudiantes reclamaron mayor presupuesto y denunciaron que la Reforma Educativa responde a “intereses del capital y del imperialismo”.

Este 14 de agosto, el movimiento estudiantil volvió a ocupar el centro de Montevideo para recordar a los mártires estudiantiles, en especial a Liber Arce, primer estudiante asesinado el 14 de agosto de 1968 durante una movilización por el boleto gratuito. La jornada, cargada de memoria y reivindicación, se desarrolló en el contexto de la discusión del presupuesto nacional.

La convocatoria partió desde la explanada de la Universidad de la República, que comenzó a llenarse desde temprano con estudiantes, docentes y gremios de distintas ramas de la educación. Antes de la marcha, el callejón de la Udelar fue escenario de una peña artística organizada por los Gremios Estudiantiles de Secundaria del Área Metropolitana (GSM), con presentaciones de bandas.

A las 18.40 sonaron los bombos y comenzaron los cánticos: “¡Todos a la huelga general!” y “¡A ver, a ver, señor presidente, si usted puede vivir con el sueldo de un docente!” fueron algunas de las consignas que acompañaron el corte de la avenida 18 de Julio para dar inicio a la movilización.

El presupuesto como condición de futuro

El lema central, “¡No olvidamos a nuestros mártires, ni que el presupuesto es responsabilidad del Estado. 6+1% YA!”, sintetizó el reclamo de destinar al menos 6% del PIB para educación y 1% para investigación. Los gremios advirtieron que sin esos recursos no hay condiciones para garantizar una educación pública digna.

Estudiantes de Secundaria señalaron que la falta de presupuesto se refleja en techos que se caen, cañerías deterioradas, instalaciones eléctricas peligrosas y ausencia de equipos multidisciplinarios que atiendan problemáticas como violencia de género o salud mental. La FEUU, por su parte, denunció que el presupuesto universitario permanece estancado desde hace años, lo que limita el ingreso de nuevos estudiantes y compromete la calidad académica.

También desde Formación en Educación se reiteró el pedido de creación de la Universidad de la Educación, autónoma y cogobernada, para dar más voz a quienes se forman como docentes.

Presupuesto, educación y derechos humanos

Las proclamas leídas en la plaza Primero de Mayo sumaron otros ejes de denuncia. El movimiento estudiantil rechazó la transformación educativa impulsada en el gobierno anterior, a la que calificó como una política que concibe la educación como un “negocio” y que responde a “intereses del capital y del imperialismo”. En esa línea, se estableció un vínculo político con el reclamo internacional: exigir que el gobierno uruguayo condene el “genocidio” contra el pueblo palestino y lo llame por su nombre.

“6+1 no es sólo una consigna para pintar paredes, es condición de existencia de una educación liberadora”, expresaron desde GSM. La FEUU sostuvo que “una educación pública de calidad y accesible es una condición necesaria para la justicia social” y que “aunque el derecho a estudiar esté en los papeles, sin presupuesto no hay becas, docentes ni salones”.

El acto cerró con un componente cultural: actuaciones en vivo de KungFu OmBijam y KB, Malditos Planetas y La Reina de La Teja.

