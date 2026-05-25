El sector Seregnistas del Frente Amplio celebró su primera Agrupación Nacional de Gobierno, una instancia que reunió a un centenar de dirigentes incluyendo ministros, intendentes, subsecretarios y legisladores. Durante el encuentro, el grupo ratificó su respaldo absoluto al presidente Yamandú Orsi y al rumbo del gobierno.
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Seregnistas alinean filas en apoyo a Orsi y piden recuperar la "fraternidad" en el Frente Amplio
Seregnistas ratificó su respaldo absoluto al presidente Yamandú Orsi y al rumbo del gobierno. Las diferencias ha que expresarlas en "los ámbitos orgánicos".