Seregnistas alinean filas en apoyo a Orsi y piden recuperar la "fraternidad" en el Frente Amplio

Autocrítica por las encuestas y gestión interna

La jornada estuvo marcada por una mirada reflexiva sobre el momento actual del oficialismo. Se plantearon mejorar más allá de la comunicación, en ese sentido el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, reconoció la necesidad de revertir la baja aprobación que muestran los sondeos. Señaló que no se trata solo de un problema de relato, sino de "mejorar el trabajo" con humildad, asumiendo una postura constructiva y autocrítica.