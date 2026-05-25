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Seregnistas alinean filas en apoyo a Orsi y piden recuperar la "fraternidad" en el Frente Amplio

Seregnistas ratificó su respaldo absoluto al presidente Yamandú Orsi y al rumbo del gobierno. Las diferencias ha que expresarlas en "los ámbitos orgánicos".

Seregnistas ratificó su respaldo absoluto al presidente Yamandú Orsi y al rumbo del gobierno. Las diferencias ha que expresarlas en los ámbitos orgánicos.

Seregnistas ratificó su respaldo absoluto al presidente Yamandú Orsi y al rumbo del gobierno. Las diferencias ha que expresarlas en "los ámbitos orgánicos".

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El sector Seregnistas del Frente Amplio celebró su primera Agrupación Nacional de Gobierno, una instancia que reunió a un centenar de dirigentes incluyendo ministros, intendentes, subsecretarios y legisladores. Durante el encuentro, el grupo ratificó su respaldo absoluto al presidente Yamandú Orsi y al rumbo del gobierno.

Seregnistas hizo un llamado clave a debatir las diferencias internas con respeto y siempre dentro de los ámbitos orgánicos de la coalición.

Autocrítica por las encuestas y gestión interna

La jornada estuvo marcada por una mirada reflexiva sobre el momento actual del oficialismo. Se plantearon mejorar más allá de la comunicación, en ese sentido el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, reconoció la necesidad de revertir la baja aprobación que muestran los sondeos. Señaló que no se trata solo de un problema de relato, sino de "mejorar el trabajo" con humildad, asumiendo una postura constructiva y autocrítica.

Para la agrupación es necesario recuperar los códigos internos, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, advirtió que el Frente Amplio ha perdido "fraternidad", un desgaste que atribuyó principalmente a las tensiones generadas desde la discusión por el plebiscito de la seguridad social en 2024. Bergara enfatizó la necesidad de "echar aceite" para suavizar los engranajes y el funcionamiento de la interna partidaria.