Sigue la polémica: FA pide evaluar sanción a Da Silva y el legislador reaccionó

Los legisladores frenteamplistas entienden que "existen motivos suficientes para enviar el presente pedido a la comisión respectiva". Recuerdan que durante el llamado a sala, Da Silva interrumpió abruptamente a Viera, prácticamente parado detrás del frenteamplista, "agraviándolo e increpándolo de manera directa y locuaz, dirigiéndose con gestos e insultos inadmisibles, al extremo de calificarlo como "puto de mierda".

Los senadores oficialistas consideran que "la conducta perpetrada por el señor senador Da Silva vulnera diversas disposiciones contenidas en el Estatuto del Legislador", que "lo hacen pasible de incurrir en responsabilidad disciplinaria" y por eso, solicitan que se remita el caso para que sea estudiado por la Comisión de Constitución y Legislación.

Este martes, Viera y Da Silva se pidieron disculpas mutuamente en una sesión del Senado y por 29 votos en 30 se aprobó una declaración que dipo por superado el incidente entre el nacionalista y el frenteamplista.

La reacción de Da Silva

Tras el pedido de los legisladores del Frente Amplio, Da Silva reaccionó en redes sociales. "Hoy de mañana con la sesión pensábamos que el tema estaba terminado. No?", comenzó el nacionalista. "Va quedando claro cuál es el problema. El problema es con aquellos que nos paramos firmes", continuó. "Adelante con la carpa, el hombre bala, los trapecistas y los payasos. No habrá circo que me haga callar", concluyó en X.