Convenio colectivo: Intendencia de Montevideo y Adeom acordaron cuarto intermedio

El conflicto

El conflicto actual ha tenido varias instancias. El 24 de diciembre, después de varios meses de idas y vueltas, la directiva de Adeom alcanzó un preacuerdo con las autoridades de la IM en el que, como punto principal, se preveían ajustes salariales modificando el salario base, una reivindicación histórica del gremio.

Esto último fue destacado por la propia Tejera, quien en una rueda de prensa tras la firma del preacuerdo destacó que, “después de 30 años”, se firmó “un preacuerdo que tiene un aumento real de salario para las y los trabajadores municipales”. En aquella oportunidad resaltó que en el preacuerdo se establecía que los “salarios más bajos van a estar teniendo un 3,5% de aumento salarial a lo largo del quinquenio”.

Sin embargo, prácticamente un mes después, el 28 de enero, Adeom rechazó en una asamblea el preacuerdo, resolvió “comenzar nuevamente la negociación” y elaboró una contrapropuesta, en la que, entre otras cosas, se plantea que la primera etapa de presupuestación de la actual administración se lleve a cabo en junio de este año “para todos los funcionarios ingresados hasta diciembre de 2024 que cumplan con las condiciones, para que también puedan participar en las promociones previstas para 2027”.

En la contrapropuesta también se propone “adelantar a octubre de 2026 el primer incremento salarial” y “establecer como base para la negociación un salario que en aumento salarial neto alcance los 40.000 pesos”. En este punto, en el preacuerdo se establecía que el salario mínimo de los funcionarios municipales alcanzaría los 40.000 pesos, pero en el transcurso del quinquenio.

En una primera reunión en el MTSS, tras el primer rechazo de la asamblea de Adeom, la IM informó que no había mayor margen para negociar, sobre todo, porque en el presupuesto quinquenal, que ingresó a la Junta Departamental el 8 de enero, se incluyeron las proyecciones previstas en el preacuerdo.

En este escenario, la semana pasada, la asamblea de Adeom rechazó por segunda vez el preacuerdo firmado con la IM. Tejera dijo que para el sindicato este convenio colectivo “no contempla casi ninguno de los reclamos en referencia a lo que es la parte de proyección salarial”. “En la parte salarial nosotros pedimos un aumento mayor del que se nos ofreció”, resaltó.