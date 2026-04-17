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Sindicales sector panadero | Luis Echevarría |

Legítima Mañana

Afiliarse y perder el trabajo: la denuncia que sacude al sector panadero

Luis Echevarría denuncia despidos, abusos y precariedad en el sector panadero. El sindicato reclama controles más firmes y acciones urgentes.

Denuncian una situación crítica en el sector panadero.

Denuncian una situación crítica en el sector panadero.
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Por Redacción de Caras y Caretas

El presidente de la Mesa del Pan, Luis Echevarría, denuncia una situación crítica en el sector panadero, marcada por hostigamiento, despidos y vulneración de derechos laborales, especialmente contra trabajadores que intentan sindicalizarse.

Durante una entrevista en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas, Echevarría señaló que el problema no es aislado, sino que responde a una estructura laboral extendida en gran parte del rubro. Según explicó, en Uruguay existen unas 1.500 panaderías, pero solo entre 300 y 400 están nucleadas en el Centro Industrial de Panaderos, lo que deja a más de mil establecimientos fuera de ese ámbito de regulación y negociación.

Luis Echevarría denuncia represalias ante intentos de sindicalización

En ese contexto, el dirigente sindical sostuvo que las dificultades para organizar a los trabajadores son significativas. “Cada vez que hay intentos de afiliación, se producen represalias”, afirmó, y puso como ejemplo que en la última semana cuatro trabajadores que buscaron integrarse al sindicato fueron despedidos. Para Echevarría, esto refleja una práctica sistemática que atenta contra la libertad sindical.

El panorama se agrava por las condiciones laborales que describió como precarias y, en algunos casos, abusivas. Indicó que muchas panaderías operan sin controles básicos como registros horarios, reglamentos internos o cumplimiento de convenios colectivos. Además, denunció jornadas extensas, pagos por debajo de lo establecido y un trato que calificó como “arcaico”, donde se desdibuja la relación laboral bajo la idea de una supuesta “familia”.

Más del 90% de los trabajadores son mujeres

Echevarría también subrayó la vulnerabilidad de quienes integran el sector. Afirmó que más del 90% de los trabajadores son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, lo que incrementa la exposición a situaciones de abuso. En ese sentido, denunció no solo irregularidades laborales, sino también episodios de acoso y abuso sexual en algunos lugares de trabajo.

Frente a este escenario, la Mesa del Pan intensificó sus acciones y reclama una mayor intervención estatal. El dirigente reconoció avances recientes, como la incorporación de nuevos inspectores en la Inspección General de Trabajo, pero consideró que aún son insuficientes si no se traducen en controles efectivos y sanciones más severas.

Además, adelantó que el sindicato solicitó ser recibido por la comisión laboral del Senado y la comisión de Derechos Humanos, con el objetivo de visibilizar la problemática y promover cambios que garanticen el cumplimiento de las normas vigentes.

“Primero hay que hacer cumplir la ley”, enfatizó Echevarría, quien planteó la necesidad de revisar los mecanismos de fiscalización y establecer medidas más contundentes contra empleadores que incumplen. Entre las propuestas, mencionó la creación de registros de empresas infractoras y sanciones que desestimulen estas prácticas.

Embed - #33 Legítima Mañana | Con Leandro Grille, Agustina Alejandro y Natalia Carrau

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