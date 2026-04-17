Afiliarse y perder el trabajo: la denuncia que sacude al sector panadero

El panorama se agrava por las condiciones laborales que describió como precarias y, en algunos casos, abusivas. Indicó que muchas panaderías operan sin controles básicos como registros horarios, reglamentos internos o cumplimiento de convenios colectivos. Además, denunció jornadas extensas, pagos por debajo de lo establecido y un trato que calificó como “arcaico”, donde se desdibuja la relación laboral bajo la idea de una supuesta “familia”.

Más del 90% de los trabajadores son mujeres

Echevarría también subrayó la vulnerabilidad de quienes integran el sector. Afirmó que más del 90% de los trabajadores son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, lo que incrementa la exposición a situaciones de abuso. En ese sentido, denunció no solo irregularidades laborales, sino también episodios de acoso y abuso sexual en algunos lugares de trabajo.

Frente a este escenario, la Mesa del Pan intensificó sus acciones y reclama una mayor intervención estatal. El dirigente reconoció avances recientes, como la incorporación de nuevos inspectores en la Inspección General de Trabajo, pero consideró que aún son insuficientes si no se traducen en controles efectivos y sanciones más severas.

Además, adelantó que el sindicato solicitó ser recibido por la comisión laboral del Senado y la comisión de Derechos Humanos, con el objetivo de visibilizar la problemática y promover cambios que garanticen el cumplimiento de las normas vigentes.

“Primero hay que hacer cumplir la ley”, enfatizó Echevarría, quien planteó la necesidad de revisar los mecanismos de fiscalización y establecer medidas más contundentes contra empleadores que incumplen. Entre las propuestas, mencionó la creación de registros de empresas infractoras y sanciones que desestimulen estas prácticas.