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Sindicales LUC | debate |

educación pública

Fenapes cuestiona el alcance de la LUC tras el fallo sobre la educación de niñas menonitas

La federación sostiene que el cambio introducido por la LUC trasladó al ámbito privado parte de la responsabilidad educativa que debe garantizar el Estado.

Fenapes cuestiona fallo.

Fenapes cuestiona fallo.

 Dante Fernandez/ FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) volvió a reclamar la derogación del artículo 127 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), a partir del debate generado por el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia referido a la educación de niñas pertenecientes a una comunidad menonita.

En una declaración, el sindicato sostuvo que el caso vuelve a poner en discusión el lugar de la escolarización y las responsabilidades del Estado y de las familias frente al derecho a la educación.

La educación es una construcción social que requiere instituciones y responsabilidades colectivas”, señaló Fenapes, que vinculó esa concepción con el desarrollo histórico de la enseñanza pública en Uruguay.

Centró su cuestionamiento en una modificación introducida por la LUC a la Ley General de Educación. Según recordó, antes de la reforma la normativa establecía que madres, padres y responsables legales debían inscribir a niñas, niños y adolescentes en un centro de enseñanza.

Artículo cuestionado

El artículo 127 de la LUC sustituyó esa obligación por el deber de contribuir al cumplimiento de la educación obligatoria. Para Fenapes, esa modificación tuvo consecuencias que ahora adquieren una dimensión concreta a partir del caso analizado por la Justicia.

“La LUC modificó sustancialmente este marco”, sostuvo, y a su entender, al eliminar la inscripción en un centro educativo como responsabilidad explícita, la norma “trasladó hacia el ámbito privado una parte de la responsabilidad educativa que correspondía garantizar institucionalmente”.

Fenapes define ese proceso como una “privatización de la responsabilidad educativa” y sostiene que la discusión planteada por el fallo de la Suprema Corte permite revisar las consecuencias de aquel cambio legislativo.

Educación pública

También reivindicó la escolarización pública como un espacio que excede el acceso individual al conocimiento. En su declaración señaló que la escuela y las instituciones educativas sostienen una experiencia colectiva basada en el encuentro entre niñas, niños y adolescentes y en la participación dentro de una institución común.

“Defenderla implica también defender las responsabilidades que el Estado debe asumir frente al derecho a la educación”, afirmó.

La declaración concluye reafirmando el reclamo de derogación del artículo 127 de la LUC y plantea que el debate abierto por el fallo judicial debe ser abordado desde una discusión más amplia sobre las obligaciones estatales y el modelo de educación pública.

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