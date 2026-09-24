Fenapes reclama un Congreso de Educación vinculante y reivindica la participación docente

"Defendemos no solamente su existencia, sino la necesidad de que sea un Congreso vinculante en aquellas resoluciones generales", agregó.

Propuestas al congreso

Es por esa razón, que Fenapes va al congreso con una serie de propuestas, incluidas en las de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. "Hemos planteado algunos ejes que para nosotros son importantes resaltar", precisó. Y destacó, entre ellos, que la Ley de Urgente Consideración cambió el concepto de Sistema Nacional de Educación Pública. "Para nosotros no es solamente un sistema nacional, sino un sistema nacional de educación pública, en el cual hay que articular sin duda con otros organismos del Estado, pero que tiene que debe desarrollar una política educativa integral", sostuvo.

Por otro lado, "una reivindicación histórica para nosotros, que es la necesidad de reafirmar la autonomía y el gobierno de todos los entes de la educación pública".

En este sentido destacó que aunque ANEP cuenta con autonomía técnica y autonomía pedagógica, no tiene autonomía y cogobierno como la Universidad de la República. "Para nosotros eso es fundamental. Por lo tanto, eso es otro de los elementos importantes que reivindicamos: la necesidad de la autonomía y el cogobierno".

Recursos e inversiones

Ligado a eso se encuentran "las herramientas para poder llevar adelante el sistema nacional de educación; la necesidad de que se prevea el presupuesto y los recursos necesarios para todos los entes de la educación".

Al respecto, recordó que los recursos incluidos en la Rendición de Cuentas, recientemente aprobada por el Parlamento, "están muy lejos de las verdaderas necesidades, por lo menos en el caso de Educación Secundaria, pero también le pasa a Primaria, Formación Docente y a las escuelas técnicas".

Respecto al carácter vinculante o no del Congreso, Vespa indicó que a juicio de Fenapes "tiene que tener necesariamente un carácter vinculante, con un cumplimiento efectivo de las resoluciones que se aprueben; que esa participación democrática de la población, de los ciudadanos y de los que trabajamos o estudiamos en la educación pública, después efectivamente se exprese en resoluciones concretas. Aspiraríamos a que se expresen en una nueva ley de educación".

"Para nosotros efectivamente sí se tiene que traducir después en expresiones claras y aspirar a la futura autonomía de gobierno", subrayó.

Participación docente

En otro orden, indicó que para Fenapes es necesario restablecer la participación de los docentes en los Consejos Desconcentrados, transformados por la Ley de Urgente Consideración en Direcciones Generales. No obstante, admitió que el proyecto al respecto presentado por el Poder Ejecutivo, "va muy lento, y tampoco al momento habría voluntades políticas claras para concretarlo".

De hecho, "nosotros ahora vamos a las elecciones del Codicen de la ANEP, en las cuales sí se mantienen dos representantes electos por los docentes. El 3 de octubre son las elecciones y sería, en este caso, por lo menos en el ámbito de la ANEP, el único lugar donde los trabajadores podemos votar y elegir a aquellos que consideramos que pueden estar al frente de la conducción en la educación".

Pobreza infantil

Vespa fue más allá de lo puramente educativo para indicar que una cosa "profundamente preocupante" para la educación "es el impacto de la pobreza infantil. Ahí los trabajadores hemos hecho propuestas concretas, como la necesidad de gravar al 1% más rico para aportar. Eso no lo va a solucionar, pero sí puede aportar a atender la pobreza infantil, que la vemos diariamente en los centros educativos".

"Habría muchísimos más elementos, pero, en términos generales, podemos decir que ahí podríamos resumir algunos de los elementos fundamentales con los que nosotros vamos al Congreso", culminó.