El Congreso de Intendentes aprobó la reglamentación del uso de monopatines eléctricos en todo el país. El registro no implica costo de patente, pero sí se deberá pagar un seguro, aseguró en rueda de prensa el presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso.
Casco, chaleco y seguro
Congreso de Intendentes aprobó reglamentación para monopatines eléctricos
Reglamentación de monopatines será de cumplimiento obligatorio en todo el país. Podrán ser usados a partir de los 14 años a una velocidad máxima de 25 km/h.