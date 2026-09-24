Congreso de Intendentes aprobó reglamentación para monopatines eléctricos

Entre las disposiciones, Enciso dijo que ya no se podrá circular dos personas juntas en un mismo monopatín.

La persona deberá llevar casco protector y chaleco reflexivo.

El uso estará autorizado a partir de los 14 años.

En el caso de los usuario menores de 18 años, estos deberán tener una autorización firmada por sus padres o tutores.

Registro de monopatines

El Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) tendrá el registro de los vehículos de movilidad personal, en los que se incluyen los monopatines.

Podrán transitar por la vía pública, cumpliendo la reglamentación de la seguridad vial.

El coordinador del Sucive, César García, indicó que la velocidad máxima de circulación será de 25 kilómetros por hora.

El vehículo deberá contar con luces laterales, frontales y traseras.

Deberá contar con un tag que identificará al conductor habilitado para circular.