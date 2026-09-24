Supra recurrirá ante la OIT la resolución de servicios mínimos

Vamos a exigir que, si el convenio colectivo se puede resolver entre lunes y martes, una vez firmado, automáticamente se levante esta resolución. "En caso de que no y quiera perdurar en el tiempo, tenemos ese paro de 48 horas votado en la asamblea", sostuvo.

Recurso ante la OIT

En ese sentido, los trabajadores resolvieron recurrir la resolución del Poder Ejecutivo y explorar la posibilidad de ir a la OIT. En principio, lo vamos a hacer a nivel nacional. El viernes se va a presentar un recurso de anulación. Y el segundo paso sería ir a la OIT", explicó Reinaldo.

Respecto a la propuesta del MTSS, Reinaldo indicó que los trabajadores tienen una convocatoria para el lunes a las 14 horas "para tratar de avanzar en esa propuesta de acercamiento".

Posteriormente, el jueves se reunirá el Ejecutivo Nacional del Supra, para analizar "lo avanzado el lunes", y quizás el miércoles decidir. Esto no puede durar una eternidad. Ahora tenemos esta propuesta de acercamiento, que es la primera que hace el Ministerio de Trabajo. Hay que avanzar sobre eso".