Este viernes, representantes del Sindicato Portuario (Supra) presentarán ante la Justicia un recurso contra la declaración de servicios mínimos, paso previo a recurrir ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según resolvió la asamblea de este jueves. Asimismo, aprobaron un paro de 48 horas cuya implementación quedó a cargo del Comité Ejecutivo.
conflicto portuario
Supra recurrirá ante la OIT la resolución de servicios mínimos
La asamblea del Supra aprobó un paro de 48 horas a nivel nacional, a consideración del Ejecutivo sindical.