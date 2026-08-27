En una reunión tripartita celebrada este miércoles en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), propiedad de la multinacional Ambev, comunicó al Sindicato de Pilsen y al gobierno su decisión de avanzar con el reinicio de actividades de Cympay, en el departamento de Paysandú, con el objetivo de retomar las operaciones de la planta desde del 1° de enero de 2027. La empresa señaló que la decisión se tomó “tras un extenso proceso de análisis y evaluación de las condiciones de mercado, así como de la competitividad del negocio de la malta en la región”.
Una buena
FNC anunció que reabre la planta de Paysandú en enero
Sobre la planta de Minas, la empresa sostiene que “no hay chance” de mantenerla abierta y la compañía “desestimó todas las ideas y propuestas del sindicato.