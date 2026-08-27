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FNC anunció que reabre la planta de Paysandú en enero

Sobre la planta de Minas, la empresa sostiene que “no hay chance” de mantenerla abierta y la compañía “desestimó todas las ideas y propuestas del sindicato.

FNC reabre la planta de Paysandú.&nbsp;

FNC reabre la planta de Paysandú. 
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En una reunión tripartita celebrada este miércoles en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), propiedad de la multinacional Ambev, comunicó al Sindicato de Pilsen y al gobierno su decisión de avanzar con el reinicio de actividades de Cympay, en el departamento de Paysandú, con el objetivo de retomar las operaciones de la planta desde del 1° de enero de 2027. La empresa señaló que la decisión se tomó “tras un extenso proceso de análisis y evaluación de las condiciones de mercado, así como de la competitividad del negocio de la malta en la región”.

El presidente del Sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino, confirmó el anuncio de la empresa, y que serán entre 40 y 50, aproximadamente, los trabajadores que serán tomados en cuenta para la reapertura. Sobre la planta de Minas, comentó que la empresa sostuvo que “no había chance” de mantenerla abierta, y que la compañía “desestimó todas las ideas y propuestas que presentó el sindicato. Expresaron que mantenerla abierta no era viable”.

Situación en Minas

El intendente de Lavalleja Daniel Ximénez se reunió este miércoles con el ministro de Economía Gabriel Oddone y con los legisladores del departamento para analizar el cierre de la planta en Minas, luego de que la empresa anunció que analiza implementar un plan de 14 millones de dólares para mantener la producción, pero concentrada en Montevideo. En la reunión se analizó cómo afecta esa decisión a Lavalleja.

Al final del encuentro, el jefe comunal dijo en una rueda de prensa que “fue una muy buena reunión” para plantear la inquietud que existe frente al cierre de la planta en Minas. “Nos comprometimos a seguir trabajando, a continuar generando nexos y tratar de no interferir en la negociación, que todavía no está cerrada, ni con los trabajadores ni con la empresa”, sostuvo.

Ximénez dijo que el ministro se comprometió a plantear a la empresa lo que la Intendencia de Lavalleja informó, que es “la necesidad de que, si hay inversiones, hay que tratar de buscar instrumentos para que FNC se mantenga funcionando en la ciudad”. El intendente agregó que en la reunión “se habló de muchos temas” y que la comuna “no quiere interferir ni entorpecer la negociación, porque hay trabajadores de por medio y hay decisiones de una empresa multinacional”.

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