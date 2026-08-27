FNC anunció que reabre la planta de Paysandú en enero

Al final del encuentro, el jefe comunal dijo en una rueda de prensa que “fue una muy buena reunión” para plantear la inquietud que existe frente al cierre de la planta en Minas. “Nos comprometimos a seguir trabajando, a continuar generando nexos y tratar de no interferir en la negociación, que todavía no está cerrada, ni con los trabajadores ni con la empresa”, sostuvo.

Ximénez dijo que el ministro se comprometió a plantear a la empresa lo que la Intendencia de Lavalleja informó, que es “la necesidad de que, si hay inversiones, hay que tratar de buscar instrumentos para que FNC se mantenga funcionando en la ciudad”. El intendente agregó que en la reunión “se habló de muchos temas” y que la comuna “no quiere interferir ni entorpecer la negociación, porque hay trabajadores de por medio y hay decisiones de una empresa multinacional”.