Rendición de Cuentas: el gobierno "hizo un esfuerzo gigantesco para reasignar" y ser "eficiente"

Esta es la primera vez que el Consejo Fiscal Autónomo pudo comparecer ante la Comisión en el Parlamento. Ya que en el Presupuesto Nacional de este gobierno se le dio la calidad de autónomo. Este es un consejo que se creó con la Ley de Urgente Consideración (LUC), y que tuvo que ver con la regla fiscal, pero no podía tener intercambio con el resto de los Poderes del Estado, porque no tenía ese nivel de autonomía. El contexto internacional no es el que uno desearía y las previsiones que hubieron de crecimiento finalmente resultaron menores a lo que había proyectado en el Presupuesto Nacional. Estamos en un momento de restricción y nosotros lo que destacamos es que aún con algunas cifras que no son las pronosticadas, esta Rendición de Cuentas viene a profundizar la importancia de áreas temáticas y primordiales para nuestro gobierno. Estamos satisfechos por eso.

El presupuesto global del Estado es de unos 23 mil millones de dólares, y en esta oportunidad se reasignaron aproximadamente 50 millones de dólares en “austeridad”, por recortes de gastos de funcionamiento como catering y de vacantes ¿cuál es la importancia de estas decisiones?

Los montos que se reasignaron dentro del propio presupuesto fueron 42 millones de dólares, puede haber algún cambio con las cifras que se manejaron inicialmente porque se mantuvieron algunas vacantes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), vinculadas al Clemente Estable y eso redujo lo redireccionado a situación de calle. Principalmente se trata de una reducción de vacantes y de gastos de funcionamiento del 5%. Que tiene que ver con las misiones, los protocolos, cierta austeridad, pero de las vacantes es de donde más viene el dinero. Después hay una parte del incremento que viene de las adecuaciones tributarias que se hicieron en el Presupuesto, con el Impuesto Mínimo Global a las Multinacionales y el gravamen a la ganancias en el exterior vinculados al IRPF [Impuesto a la Renta de las Personas Físicas].

Esta rendición no ha podido poner sobre la mesa grandes cantidades de dinero. Pero con el presupuesto nacional del Frente Amplio, que está siendo ejecutado recién este año, y que se va a rendir cuentas el año que viene una parte importante fue para los recursos en materia de seguridad. Esta es una Rendición de Cuentas en la que se hizo un esfuerzo gigantesco para reasignar y eso es eficiencia del Estado. Si reforzamos con 42 millones de dólares reasignando recursos, quiere decir que existe un trabajo responsable. El Poder Ejecutivo hizo un buen trabajo en buscar hasta el último peso para reasignar.

En cuánto a las particularidades de los cambios principales ¿qué relevancia tiene la aprobación de la Asignación Única a la Infancia y la Adolescencia? que tuvo diferentes apoyos en la oposición según las diferentes partes de la propuesta.

Si bien hubieron cambios que fueron parte de la negociación con Cabildo Abierto, no hay un cambio en las condicionalidades, en las exigencias. Lo que varía es la suspensión parcial de la asignación en función del cumplimiento de las condicionalidades, es decir la penalización.

El proyecto original venía con un 80 - 20, que se decía vulgarmente, que justamente implicaba que ante la falta de un cumplimiento de X condicionalidades, se iba a penalizar con un 20% de la asignación adjudicada. Eso se modificó por un 60 - 40, que quiere decir que en caso de no cumplir con las condicionalidades se va a suspender el pago de un 40% de la asignación adjudicada. Dentro de la bancada ya había diferencias sobre la propuesta inicial, ya que la propuesta que había surgido del Diálogo Social era de no imponer ninguna condicionalidad. La Coalición Republicana no acompañó el 60 - 40 que Cabildo presentó como sustitutivo y fueron apoyados por el Frente Amplio. Además se acordó modificar la forma de recibir el pago, y se prevé que se pueda realizar por medios financieros electrónicos.

Siguiendo con lo que tiene que ver con infancia hubo un aumento de 50 millones de pesos para el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y dentro del ámbito social hay 193 millones de pesos más para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ¿A qué políticas se dirige?

Si, ahí fue de donde se bajó. Eran 200 millones y quedaron 193 por las vacantes que se mantuvieron del Clemente Estable. A mí me sorprendió un poco lo que sucedió con un artículo que proponía darle la preferencia a la madre en el cobro de las asignaciones.

Muchas veces son las madres las que crían, las que llevan y seleccionan el alimento. Nos parecía mejor que en caso de tener que optar, se pudiera optar por la madre. Aún así cuando la situación de los menores está judicializada, es obviamente la Justicia la que determina, y aunque se puede incluir en el decreto reglamentario, la ley no lo pone a texto expreso. El artículo no fue rechazado, se desglosó y se envió a comisión para ser discutido más en profundidad.

Volviendo al presupuesto del Mides, donde los aumentos están enfocados en la situación de calle ¿se discutió en la Rendición de Cuentas una partida de dinero al Mides para que las organizaciones tercerizadas puedan cumplir con el laudo del Consejo de Salarios y evitar cierres de centros o descuelgues?

Ese tema específicamente no estuvo dentro de las discusiones. Obviamente la situación es tremenda, lo que sí se viene hablando hace tiempo es que es uno de los ministerios que tiene la mayor debilidad en los vínculos laborales. Es un ministerio que hace una labor fundamental y que en esta Rendición de Cuentas y en el Presupuesto Nacional es uno de los grandes ejes junto al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio del Interior. Son varios, pero en cuanto a las políticas sociales hay un eje muy importante. Desde mi forma de ver, y lo hemos conversado también en la bancada, es necesario una reestructura. Se que no es fácil, pero es necesaria para que los trabajadores no estén con esta debilidad contractual. Es la intención, pero estas cosas no son fáciles de llevar adelante. El formato actual también tiene algunas ventajas. Porque los equipos se forman con las personas con las que las organización social quiere trabajar, pero si va a haber problemas de estas características que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, es algo que seguro hay que revisar.

Siguiendo con el salpicón, durante la discusión en general Cabildo Abierto criticó la falta de apoyo que los blancos dieron a la Rendición de Cuentas y habló sobre 4000 millones de dólares que habían ido al Congreso de Intendentes ¿a que se refería?

Creo que el diputado Perrone hizo un paralelismo de los recursos que hubo para los gobiernos departamentales en el Presupuesto Nacional, que fueron cifras récord realmente. Con lo que se destinó a la descentralización y ese apoyo se reflejó en un respaldo en esa instancia al proyecto en general. Y como en esta Rendición de Cuentas no vienen recursos incrementales para los gobiernos departamentales no está el respaldo. Esa es mi interpretación de lo que quiso decir.

Siguiendo con la educación y los recursos, ahí hay una situación que es que hay un aumento de recursos de 400 millones de pesos para 2027. Sin embargo se trata de una fracción de lo solicitado por las diferentes instituciones ¿qué evaluaciones hacen desde el oficialismo?

Esto no es de ahora, si vamos para atrás siempre los presupuestos que envían la Anep [Administración Nacional de Educación Pública], la Universidad de la República (Udelar) y la Tecnológica (UTEC), es muy superior a lo que el presupuesto les da, sin importar el gobierno. Ellos mandan lo óptimo, lo que les gustaría tener para desarrollar todo el potencial de políticas y todas las necesidades. Con la diferencia de que en el presupuesto nacional se adjudicó un importante incremento a la educación en general, vinculado a las becas, con mucho enfoque territorial hacia el interior. Atendiendo a los Cenures [Centros Universitarios Regionales de Udelar], a los institutos de UTEC, con la creación de la sede de Minas, y un montón de becas Butiá, el bono escolar, que viene teniendo resultados positivos. Por supuesto que en algunas áreas sería deseable que fuera mayor, pero viene con buenos resultados en cuanto a la revinculación con la educación, y a la sostenibilidad de esa revinculación. Se viene trabajando muy bien, y hay muy buenos resultados a nivel universitario también. Se han asignado algunos recursos que obviamente nos gustaría que fueran muchos más, pero es lo que se le pudo asignar en este contexto de restricción fiscal y de crecimiento bastante menor del esperado.

La seguridad es una de las prioridades del gobierno y se lleva la mayoría de los recursos adicionales, 1180 millones de pesos ¿qué características tienen las inversiones y reformas previstas?

No hay ninguna duda de que una de las debilidades que tiene nuestro gobierno, y que han tenido los gobiernos anteriores también, tiene que ver con la violencia, los mercados ilícitos, el narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos. Es uno de los problemas más importantes para la población, y es un asunto complejo y multifactorial. La cantidad de gurises que han perdido la vida en circunstancias absolutamente nefastas, en un contexto de violencia tremendo a mí es lo que más me duele, que se normalicen las balaceras. Este gobierno ha puesto mucho de sí a ver cuál es el mejor camino, y se ha logrado el Plan Nacional de Seguridad. Que es un plan dinámico, que reconoce la urgencia y ataca todos los frentes a la vez.

Porque tan importante es perseguir directamente el crimen organizado, cómo darle una vuelta de tuerca importante al sistema carcelario. En ese punto está la descentralización del INR, quitándoselo de la dependencia directa del Ministerio del Interior. El Instituto Nacional de Rehabilitación pasa a ser el de Reinserción, justamente porque hemos fracasado en la rehabilitación, y que tiene que haber un proceso pensando para las personas privadas de libertad cuando estén fuera de las cárceles. Es importante trabajar de forma diferenciada según el perfil de las personas privadas de libertad. Mirar el tema del aislamiento, y la educación. En paralelo trabajar con los barrios más vulnerables y brindar un montón de oportunidades para que las personas no se metan en ese mundo donde el dinero es fácil y el riesgo es gigantesco. El sistema político comprendió la importancia de este cambio más allá de las diferencias que hay en relación a la integración de la dirección del nuevo INR, y de qué manera se gobierna ese nuevo instituto. Hubo un apoyo muy importante.

También hay recursos importantes para la creación de 300 cargos de efectivos policiales, para fortalecer la compra de motos para patrullaje, con componer la información al servicio de la investigación para poder mejorar todo el sistema policial. Tanto en la prevención como en la persecución del delito. Nosotros esperamos que se pueda seguir trabajando hacia un camino que dé frutos, que no van a ser inmediatos. Cuando hablamos de seguridad, es importante atender lo que se genera en las cárceles, quienes ahí entran y quienes salen. Los cambios al INR son fundamentales, y también lo son toda la cantidad de personal que va a entrar, que en este momento están en formación, o en concurso y que van a poder ingresar.

También se creó una agencia antidopaje en la órbita de Presidencia a partir de los organismos deportivos internacionales ¿de qué trata?

La Onadu [Organización Nacional Antidopaje del Uruguay] es una agencia que en definitiva homogeniza la forma en que Uruguay debe controlar el dopaje a nivel del deporte en consonancia con organismos internacionales.

Se utiliza una forma jurídica que es la de una institución pública no estatal, que opera en el derecho privado. Es la independencia del Estado que se solicita a este tipo de organismos a partir de la normativa deportiva internacional.

En la órbita de Presidencia de la República también se crea la Agencia de Inmuebles del Estado que ha sido bastante criticada por la oposición ¿de qué trata?

El diputado que me precedía a mí, Constante Mendiondo, se desvivía por la cantidad de inmuebles del Estado que están en lugares espectaculares y se están derrumbando porque nadie hace nada con ellos. Algunas veces gracias a que desde los territorios le avisamos al organismo a nivel central, que tiene tal o cual inmueble con buenas posibilidades, esa situación se revierte. Desde el Estado no hay un control, y no hay ni siquiera un registro. La mitad de los inmuebles del Estado están registrados en Catastro. Se calcula que el Estado tiene unos 20 mil inmuebles, pero solamente alrededor de 11 mil figuran en Catastro. Es un problema que no tiene gollete. Tenemos un montón de carencias de espacio, para hacer viviendas, y lugares comunes para mejorar la convivencia, y hay un montón de inmuebles del Estado que no sabemos ni dónde están, ni qué se puede hacer con ellos. La ANEP no tiene bien contabilizados sus inmuebles y hay lugares que necesitan ampliaciones. Habría que ver si los inmuebles sirven para la venta, para el alquiler, para el comodato, para aprovecharlos mejor.

Hace 30 años que se viene tratando de ver cómo se organizan los inmuebles del Estado, cómo se contabilizan. La idea con la agencia es que se interoperabilice todo, que se vinculen los sistemas de las diferentes instituciones, y que la agencia sea la que gestione. Se cuestionó mucho que sería como una inmobiliaria del Estado, pero la agencia nunca va a estar en contra de los objetivos generales mientras queden bien delineados. Que alguien esté mirando y dedicándose a esto para aprovechar los recursos que tenemos, permitirá ser más eficiente, algo que se reclama mucho.

Un asunto emparentado es el de la devolución del IVA a los materiales de la construcción para las cooperativas de vivienda ¿en qué consiste?

Los cooperativistas llevan muchos años reclamando esta posibilidad de descontar el IVA. Es relevante por la importancia que tiene el movimiento cooperativo, con todo el sacrificio que todos implica. Va a generar mayor dinamismo a la hora de la adquisición de los materiales, de poder comenzar las obras, de los tiempos que a veces demora dar con los recursos necesarios. Es una buena noticia, que por fin se pudo concretar. También hay que decirlo, en el periodo de gobierno pasado se disminuyó el porcentaje del interés de los préstamos.

El cooperativismo tiene un modelo que apunta hacia donde tiene que irla sociedad, que es hacia hacer cosas en común, no el individualismo que termina generando mayores problemas. Es un artículo muy importante y todo el mundo lo respaldó, va a ser muy bueno para las cooperativas.

¿De qué trata el Fideicomiso Ferroviario que se aprobó?

El Fideicomiso Ferroviario es un fondo que se nutre de los recursos que el Estado genera a partir de la tarifa que se cobra por el uso de las vías del Ferrocarril Central. Ahí se concentran recursos para disponer y generar mejoras. El proyecto propone que se genere un fideicomiso, que se nutra de esos recursos, porque eso si no van a Rentas Generales.

¿Este proyecto beneficia a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) que es deficitaria y recibe recursos para funcionar?

En principio este Fideicomiso Ferroviario no tiene nada que ver con AFE. La empresa pública había planteado en su momento hacer un Fideicomiso, pero esos artículos ni siquiera vinieron en la presentación del Poder Ejecutivo.

Volviendo a asuntos vinculados a la justicia ¿qué recursos se destinaron a atender las necesidades de Fiscalía?

Tanto para la Fiscalía como el Poder Judicial ojalá hubieran muchos más recursos para poder atender todas las demandas. Se necesitan más fiscalías especializadas, y en diferentes territorios. En el Presupuesto se hizo un esfuerzo para aumentar las fiscalías, con sus respectivos juzgados, y para atender la dupla que es necesaria por el nuevo sistema. Se atendieron las demandas de Fiscalía y del Poder Judicial, seguramente no en todo lo que se hubiera solicitado. Muchos de los artículos sin costo quedaron incorporados.

Uno de los artículos que no se aprobó, y se remitió a comisión tiene que ver con cambios en las sanciones disciplinarias a los fiscales. También pasó lo mismo con las reformas al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que se desglosaron muchos artículos.

En cuánto al Plan Vale, de reciclado de envases plásticos, el gobierno pretendía que todos los comercios tuvieran que recibirlos, sin importar su tamaño, lo que generó críticas ¿también volvió a comisión?

Sí, se desglosó a la Comisión de Industria. Sin ese artículo no se puede implementar el sistema que está diseñando el Ministerio de Ambiente.

La Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) acaba de presentar una planta de transformación de plásticos, el sistema está muy avanzado y estos cambios eran relevantes en el diseño ¿no?

Exactamente. Tampoco salió la modificación al ingreso de personal, y la presupuestación de funcionarios de OSE, que no se restringieron las vacantes. Quedó directamente negativa.

Tres artículos importantes no se aprobaron, el primero tiene que ver con la prisión domiciliaria de presos adultos mayores ¿qué consideraciones hacen a partir de estos artículos que no salieron?

La prisión domiciliaria no se presentó con el proyecto del gobierno, se introdujo durante la discusión en cámara y para el Frente Amplio no está en discusión. En ningún momento fue parte de la negociación en el Parlamento con los diputados de Cabildo Abierto, ni tampoco de Manini Ríos con el presidente. Fue una pequeña puja entre el Partido Colorado y Cabildo Abierto.

Lo que sí estuvo sobre la mesa fue no limitar los gastos de funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

Finalmente no se limitó los gastos de funcionamiento como pretendía el proyecto original. Además Cabildo solicitó un aumento para la tropa que quedó para la próxima Rendición. Por cierto, el Frente Amplio en el Presupuesto le dio un aumento a los subalternos del Ministerio de Defensa Nacional, que son los funcionarios que menos ganan en el Estado

Por último está la compensación que el Ministerio de Relaciones Exteriores envió, que le cabía a Fabiana Goyeneche, y ni siquiera la bancada oficialista la votó.

No lo votó nadie lo votó. Quedó 0 en 99 el artículo que tiene que ver con la compensación de recursos por gestión. Surgió toda esta cuestión de nombrar a una persona en particular, y es uno de los negativos por unanimidad.

Otros artículos que el Poder ejecutivo envió, que se desglosan y vuelven a comisión son la Ley de Medios, la reforma del Instituto de Bienestar Animal (INBA), el secreto bancario y la DGI, el acceso de la Junta Nacional de Salud (Junasa) a la información del Banco de Previsión Social (BPS), la transparencia de las farmacéuticas en la venta ¿qué análisis realizan desde la bancada?

Cabildo Abierto había manifestado que no iba a acompañar algunos artículos como el del INBA o el impuesto de las transmisiones patrimoniales. Muchos de los artículos que se desglosan terminan ahí, no prosperan, pero de repente hay alguno que pueda que pueda retomarse en comisión, y salir.

De los artículos que no salieron de repente alguno puede volver del Senado redactado de una manera tal que pueda ser satisfactorio para que se acompañe.

Cuando vuelve el proyecto de nuevo a diputados, como tercera cámara, se vota todo por sí o por no todo el proyecto ¿verdad?

Lo desglosado no se puede volver a integrar al proyecto de Ley. Los artículos negativos quedaron así en general porque Cabildo Abierto no los apoyó, entonces hay que afinar la negociación. A mí me parece que hay alguno que puede tener chances. Uno que a mí me preocupa es el cambio en el financiamiento del Instituto Nacional de la Leche [Inale]

Es un organismo muy importante para nuestro país y la verdad que tiene una situación económica en la que necesita un refuerzo de recursos para poder mejorar sus cometidos. Un país lechero como el nuestro, con el acuerdo Mercosur - Unión Europea, lo necesita. El país tiene nuevos desafíos en cuanto a la competitividad, hay que hacer que la industria láctea esté de la mejor manera posible y el Inale es un instituto clave.

Lo que tiene que ver con la transparencia de los laboratorios farmacéuticos se aprobó con votos de Cabildo y de Identidad Soberana, quedó 52 a 99. Los laboratorios farmacéuticos, integrantes de la Asociación de Laboratorios, y de la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y afines, tendrán que dar transparencia sobre a quiénes le financian, y pagan viajes por ejemplo.

Lo que corresponde al acceso de información del BPS por la Junasa y al precio de los medicamentos incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos se desglosaron y pasaron a comisión. Con estos artículos se busca que los prestadores que están dentro del sistema por el formulario terapéutico y no a cualquier precio.

Lo que tiene que ver con la reforma del INBA es la segunda vez que se desglosa. Más allá de que este cambio es impulsado por el gobierno, a la interna de la bancada yo soy de las que piensa que los cambios necesarios al INBA no tienen que ver con la forma jurídica.

Al instituto hay que reforzarlo con recursos. Una de las debilidades que le veo a la forma jurídica que se propone, que es una persona pública no estatal, es que no tiene capacidad de tener oficinas y descentralizar su actividad. Los problemas no son de la forma jurídica, sino que no tiene los recursos suficientes para las campañas de castración y para la educación, que es uno de los pilares centrales.

¿Es un error alejar a las protectoras de animales de la dirección del INBA?

Después que le diste participación en una ley, que creaste un instituto nuevo y que están activamente participando las asociaciones animalistas, como también la de productores rurales, no podes quitarlas. En la mesa del Consejo Honorario del INBA se sientan un montón de instituciones, junto a la academia. Capaz que hay que armar un grupo más chico y ejecutivo. Pero tiene que haber representación de las asociaciones de pequeños animales que son las que se ponen al hombro tareas titánicas.

Tendríamos que dejar de ser un país en donde tenemos un perro cada tres habitantes, y pasar a uno cada 10. De cualquier forma lo central no está tanto en las cifras, sino en las condiciones. Hay mucha violencia hacia los animales y abandono, hay riesgos con el tránsito, con problemas de zoonosis y de salud humana.