Senado aprobó proyecto sobre competitividad para "bajar el costo de vida"

“Es un proyecto integral”, valoró la senadora frenteamplista Liliam Kechichian al informar sobre la iniciativa. La exministra de Turismo dijo que el objetivo era llevar adelante “reformas horizontales para modernizar el Estado”, reformas sectoriales, reducir los tiempos y costos administrativos, incentivar la transparencia en la formación de precios, facilitar la tarea empresarial y estimular la inversión e innovación.

Las claves

En el primer capítulo, el proyecto apunta a reducir la burocracia mediante la creación de registros unificados dentro de la administración pública e incorpora los “silencios positivos” por los cuales si el Estado no responde dentro de los plazos que se establezcan en la reglamentación la solicitud presentada se considera aprobada. También dispone la figura del autodespacho aduanero para empresas calificadas, que podrán realizar determinados trámites con personal propio.

A su vez, autoriza que haya múltiples proveedores de un mismo producto y dispone un procedimiento de registro simplificado para productos previamente registrados por un tercero. En este sentido, Kechichian puso como ejemplos la pasta de dientes o el café cuyos precios llegan a ser más del doble que en la región.

El proyecto también saca a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de la órbita del MEF y la crea como un servicio descentralizado.

También establece que los certificados de registro de mercaderías habilitante para su comercialización tendrán una vigencia mínima de diez años. Actualmente son de 5 años. También incorpora un régimen de finanzas abiertas para facilitar la interoperabilidad entre instituciones financieras y permitir que los usuarios puedan compartir su información entre distintos proveedores.

Entre las medidas incluidas para las pequeñas y medianas empresas (pymes) figura la denominada graduación tributaria, que busca eliminar los saltos entre categorías impositivas para que el crecimiento de una empresa no implique cambios bruscos en su carga tributaria.

También dispone una plataforma unificada para realizar trámites ante la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS), permitiendo que la información se cargue una sola vez y sea compartida entre ambos organismos. Además, crea un sistema integrado de gestión gratuito para pymes que incluirá herramientas de facturación, cobranza electrónica, administración de inventarios, gestión de proveedores y control de cuentas a cobrar y pagar.

Por último, se dispone la creación de una “ventanilla única marítima” para la gestión electrónica integrada de los trámites marítimos y portuarios, siguiendo la “exitosa práctica” de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).