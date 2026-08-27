Este miércoles, la empresa Katoen Natie, en una reunión tripartita con el sindicato de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y autoridades de la Dirección Nacional de Trabajo, comunicó que realizará mejoras en tres de los seis puntos que solicitan los trabajadores, y que esa propuesta “será la última”, con el fin de destrabar el conflicto en el puerto de Montevideo. Las modificaciones fueron presentadas de manera verbal y refieren a cantidad de jornales y a las categorías de logística y de aduana.
En punto muerto
Nuevo revés en el Puerto: sin acuerdo trabajadores se declaran en asamblea permanente
Frente al cierre de las negociaciones, los trabajadores definirán los próximos pasos y la eventual adopción de nuevas medidas de fuerza.