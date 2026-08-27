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Sindicales trabajadores |

En punto muerto

Nuevo revés en el Puerto: sin acuerdo trabajadores se declaran en asamblea permanente

Frente al cierre de las negociaciones, los trabajadores definirán los próximos pasos y la eventual adopción de nuevas medidas de fuerza.

Sin acuerdo en el puerto la situación se complica.

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Este miércoles, la empresa Katoen Natie, en una reunión tripartita con el sindicato de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y autoridades de la Dirección Nacional de Trabajo, comunicó que realizará mejoras en tres de los seis puntos que solicitan los trabajadores, y que esa propuesta “será la última”, con el fin de destrabar el conflicto en el puerto de Montevideo. Las modificaciones fueron presentadas de manera verbal y refieren a cantidad de jornales y a las categorías de logística y de aduana.

Luego de la reunión, el sindicato se reunió en su comité de base e informó mediante un comunicado que la decisión de la empresa fue “retirarse de las negociaciones de manera unilateral”, y que lamenta “profundamente este desenlace”. Señala que desde el sindicato hicieron “un esfuerzo sin precedentes para concretar un convenio colectivo histórico para el sector portuario”, dado su alcance y el compromiso en materia de guardias gremiales, respaldando el 100% de los planteos de la empresa.

Las negociaciones

Durante la semana pasada habían tenido lugar varias instancias de negociación y desde el sindicato de TCP se consideró que si bien habían existido algunos avances en el diálogo entre las partes, aún no podían considerarse suficientes.

En medio del conflicto, el sindicato puso el foco además en la situación económica de TCP, sociedad en la que el operador privado posee el 80% de las acciones, mientras que el 20% restante pertenece a la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Según el gremio, la compañía registró ganancias superiores a los 100 millones de dólares durante el año pasado y proyecta duplicar sus beneficios hacia 2028.

A su vez, cuestionó el ritmo de las inversiones y aseguró que TCP mantiene “severos retrasos” en las obras comprometidas para posicionar al puerto de Montevideo como un hub regional, algo que, según el sindicato, deriva en un deterioro del servicio y afecta el posicionamiento del país.

Frente al cierre de las negociaciones, los trabajadores resolvieron mantenerse en asamblea permanente, desde donde definirán los próximos pasos y la eventual adopción de nuevas medidas de fuerza.

“Lamentamos las eventuales afectaciones que este conflicto pueda generar en la actividad portuaria”, expresó el sindicato, que responsabilizó a la dirección de TCP por la posibilidad de destrabar el conflicto y alcanzar un acuerdo.

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