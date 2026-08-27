Nuevo revés en el Puerto: sin acuerdo trabajadores se declaran en asamblea permanente

En medio del conflicto, el sindicato puso el foco además en la situación económica de TCP, sociedad en la que el operador privado posee el 80% de las acciones, mientras que el 20% restante pertenece a la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Según el gremio, la compañía registró ganancias superiores a los 100 millones de dólares durante el año pasado y proyecta duplicar sus beneficios hacia 2028.

A su vez, cuestionó el ritmo de las inversiones y aseguró que TCP mantiene “severos retrasos” en las obras comprometidas para posicionar al puerto de Montevideo como un hub regional, algo que, según el sindicato, deriva en un deterioro del servicio y afecta el posicionamiento del país.

Frente al cierre de las negociaciones, los trabajadores resolvieron mantenerse en asamblea permanente, desde donde definirán los próximos pasos y la eventual adopción de nuevas medidas de fuerza.

“Lamentamos las eventuales afectaciones que este conflicto pueda generar en la actividad portuaria”, expresó el sindicato, que responsabilizó a la dirección de TCP por la posibilidad de destrabar el conflicto y alcanzar un acuerdo.