Casupá: Sánchez acusó a la oposición "de meter un palo en la rueda gigantesco"

Sánchez aseguró que el gobierno “ha estado siempre abierto al diálogo” y rechazó las críticas del líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien había cuestionado la disposición del oficialismo para negociar. “Creo que Pablo está equivocado. Comete un error muy grave”, afirmó.

Además, defendió que Casupá es la obra prioritaria para garantizar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana y sostuvo que alternativas como Juan Lacaze presentan un costo mucho mayor por la infraestructura necesaria para transportar el agua.

"No es Casupá versus esto. Hoy la obra más importante para asegurar el abastecimiento de agua potable es Casupá; hay que hacerla. En el futuro el Uruguay puede pensar en, además, tener una toma en el Río de la Plata también", concluyó el secretario de Presidencia.

La posición de Mieres

Pablo Mieres defendió la demanda presentada a instancias del Partido Independiente. “El objetivo es que no metamos la pata, que el Uruguay no avance por un camino equivocado”, afirmó Mieres. El exministro de Trabajo durante el gobierno de Luis Lacalle Pou sostuvo que Casupá no resolverá el problema del abastecimiento de agua porque mantiene la dependencia de la cuenca del río Santa Lucía y advirtió que tendrá un fuerte impacto ambiental y productivo.

“Hay que diversificar las fuentes de abastecimiento. (...) Yo lo que siento es que el Uruguay se encamina a una decisión errónea, cara, y que nos va a salir muy mal a todos los uruguayos”, concluyó.