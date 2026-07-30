Colonia: firmaron escritura de donación de la Intendencia a la UDELAR para instalar sede universitaria

En la intendencia de Colonia

En primera instancia se firmó un Comodato de la Intendencia de Colonia a favor de Udelar, que formaliza la cesión de salones que actualmente la Intendencia brinda a Udelar en el Estadio Profesor Alberto Suppici y seguidamente el documento de la donación modal que la Intendencia realiza a la Universidad de la República para que instale su Sede Colonia.

El rector de la Udelar, Héctor Cancela, dijo que la oportunidad representaba una gran alegría y una gran emoción, por recibir simbólicamente la llave física para abrir el local, que a la vez significa una llave para el futuro. Remarcó la importancia de trabajar unidos por el futuro de la universidad, del departamento y principalmente de los jóvenes. Agradeció especialmente la confianza, el acompañamiento y la generosidad del intendente Rodríguez, y en su persona a toda la comunidad, destacó que el proyecto trasciende divisas, resaltando las figuras de los legisladores de los distintos partidos por nuestro departamento y del ex intendente Moreira. Cancela expresó que en el 2023, con el apoyo de todos los actores, se consiguió lograr los fondos en la rendición de cuentas para la región suroeste, para poder concretar estas carreras en nuestra ciudad.

Una jornada feliz

Luego, el Intendente Guillermo Rodríguez agradeció la concurrencia de todos los presentes y definió la instancia como una jornada muy feliz. Explicó que si bien se trató de un arduo proceso, atravesando muchas etapas, se llegó a este momento de cristalización de un viejo anhelo. Destacó también las figuras de los legisladores del departamento Viera, Colman y Reisch, expresando que en este tipo de acciones no hay banderías políticas y ponderó la conjunción de los diferentes gobiernos, trabajando con el mismo objetivo. Resaltó la importancia de que muchos chicos de la región puedan estudiar en Colonia sin tener que irse a la capital, remarcando el hecho de que se haya comenzado con 3 carreras, pasando en la actualidad a 4 y seguramente vendrán más en el futuro, recalcó también la importancia de que los docentes se afinquen en el territorio. Expresó la disponibilidad del Frontón de Pelota Vasca para cuando la UDELAR lo precise, mientras se construye el nuevo edificio y finalmente reconoció y destacó el trabajo del ex Intendente Carlos Moreira, actualmente senador de la república, a quien definió como el gran ideólogo de este proyecto que hoy se concreta.

Largo proceso

Finalmente el ex Intendente Moreira agradeció a todos los presentes, y dijo que la jornada tenía para todos una significación muy profunda. El actual senador de la República, dijo que tras un largo proceso que comenzó en el 2023, a través de diálogos, negociaciones y gestiones, se pudo concretar este gran paso para que la Universidad de la República llegue al suroeste del país. Recordó todo el proceso, los 14 lugares que se visitaron, en los que el diputado Colman lo acompañó, hasta concretar el acuerdo con el predio de la ex Sudamtex al cual definió como un lugar histórico por su valor para Colonia. Destacó la compra que realizó la comuna, de 700 000 dólares, definiéndola como una de las más importantes de la historia por el valor que tiene para la educación y el futuro de nuestros jóvenes.

El cierre del acto, culminó con un emotivo aplauso, por la concreción de la donación del predio donde funcionará la futura sede universitaria del departamento, perteneciente a la Región Suroeste.