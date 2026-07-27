Despidos en Canal 12: Paro y asamblea sin guardia gremial

La Asociación de Empleados de Teledoce (ADET) informó el miércoles al mediodía que “varios empleados” fueron despedidos de Canal 12 sin comunicación previa a la Comisión Directiva. Por lo tanto convocaron a una asamblea a partir de las 14:30 con paro de actividades y sin guardia gremial.
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Caras y Caretas Diario
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La asamblea se encuentra desarrollando en la sede del sindicato de trabajadores de Ancap. La información que maneja el sindicato es que serían 25 trabajadores los afectados, según informó Eduardo Preve y confirmó Caras y Caretas. Aún así las comunicaciones por parte de la empresa continúan desarrollándose por lo que ADET se encuentra a la espera de saber cuáles personas fueron efectivamente despedidas en el marco de la reestructura.
Según pudo constatar Caras y Caretas, varias figuras del canal se hicieron presentes en la asamblea. Además, el ánimo de varias personas estaba decaído, en parte por sus compañeros y en parte por tener la incertidumbre de saber si estaban directamente afectadas o no. En la reunión sindical también participa el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Rody Olivera, quien es trabajador del canal y rechazó realizar declaraciones.
¿Influyó la salida en vivo?
En la tarde de hoy las medidas gremiales afectaron la salida en vivo del programa Esta boca es Mía conducido por Victoria Rodríguez. Durante la tarde se pudo ver una disposición alterada de la escenografía típica. Para la transmisión prepararon una mesa semicircular en donde estaban sentados los diferentes panelistas, de forma que fuera más simple la emisión.
En cuanto a la transmisión del programa Puesta a Punto, el día de hoy está conducido por Patricia Madrid y Bernardo Wolloch, sin la presencia de Eugenia Tuque García. Al comienzo del programa saludaron con un pequeño guiño a la situación de sus compañeros, Wolloch manifestó que se "tropezó y casi se dobla el tobillo" y Madrid llegó a mencionar que "se solidarizaban con", sin terminar la frase.
Medidas previas
En diciembre de 2025 Teledoce había anunciado al sindicato su "delicada situación financiera" y algunas medidas como el cambio en el momento del pago del salario vacacional, y la suspensión temporal del funcionamiento de una cooperativa de consumo que se financiaba con el pago del Canal. En ese momento se había informado por parte de la dirección del canal que las medidas buscaban evitar envíos al seguro de paro o reducciones salariales.