Despidos en Canal 12: Paro y asamblea sin guardia gremial

¿Influyó la salida en vivo?

En la tarde de hoy las medidas gremiales afectaron la salida en vivo del programa Esta boca es Mía conducido por Victoria Rodríguez. Durante la tarde se pudo ver una disposición alterada de la escenografía típica. Para la transmisión prepararon una mesa semicircular en donde estaban sentados los diferentes panelistas, de forma que fuera más simple la emisión.

En cuanto a la transmisión del programa Puesta a Punto, el día de hoy está conducido por Patricia Madrid y Bernardo Wolloch, sin la presencia de Eugenia Tuque García. Al comienzo del programa saludaron con un pequeño guiño a la situación de sus compañeros, Wolloch manifestó que se "tropezó y casi se dobla el tobillo" y Madrid llegó a mencionar que "se solidarizaban con", sin terminar la frase.

Medidas previas

En diciembre de 2025 Teledoce había anunciado al sindicato su "delicada situación financiera" y algunas medidas como el cambio en el momento del pago del salario vacacional, y la suspensión temporal del funcionamiento de una cooperativa de consumo que se financiaba con el pago del Canal. En ese momento se había informado por parte de la dirección del canal que las medidas buscaban evitar envíos al seguro de paro o reducciones salariales.