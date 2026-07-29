Tercer día de paro: Canal 12 convocó a reunión urgente

Sin embargo el sindicato resolvió que solo concurriera la directiva, en nombre de los afiliados, quienes se concentran en la puerta del Canal sin entrar, según informó el stream Undertake Media y confirmó Caras y Caretas.

Las negociaciones

El martes, el sindicato se reunió con representantes del Canal en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde no llegaron a un acuerdo. A su vez, el miércoles a la mañana concurrieron a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para expresar su preocupación por la situación.

Según expresó el dirigente de ADET, Rubén Hernández, a la salida de la comisión “se está robotizando” el manejo de las cámaras. “El viernes había seis personas y para el lunes había dos camarógrafos, de un día para otro se quedaron sin trabajo”, denunció. El sindicato “no está en contra de las nuevas tecnologías”, pero el Canal se ha negado “rotundamente” a realizar “capacitaciones en Inefop para concretar cambios de sector”.

En la reunión del martes en la Dirección Nacional del Trabajo del MTSS el sindicato propuso “un seguro de paro rotativo, para evitar despidos”. Se trata de trabajadores que tienen “20 años en el Canal, que no tiene una sola observación en su legajo, que cumple sus horarios y hace muy bien su tarea”, argumentó. El sindicato “renunció a los aumentos de enero, marcados por los consejos de salarios para evitar que echen personas, y aún así lo hicieron”, complementó.

El conflicto “no lo buscamos, es inédito y la adhesión es brutal”, son pocos los trabajadores “que están saliendo al aire”, señaló. Además “están chantajeando a los jornaleros con cortarles el contrato” si no van “o no llamarlos más en el caso de los jornaleros”, cuestionó.

Actualmente los directivos de Adet están reunidos con autoridades del Canal y el sindicato se mantienen en paro sin guardia gremial por tercer día consecutivo, en búsqueda de alcanzar el reintegro de los trabajadores despedidos.

Diferencias contractuales

El periodista Leonardo Haberkorn realizó un descargo el martes en su blog personal explicando las diferencias de vínculo laboral que existen en el Canal 12. “Las condiciones contractuales en el Canal son muchas y muy diversas”, comenzó. En el programa Desayunos Informales “hay dos tipos de vínculos: empleados del Canal y contratados mediante empresas unipersonales, que facturan”, señaló. Entre los que aparecen en cámaras en este programa “salvo una única excepción” todos son contratados.

A los contratados no les corresponden los beneficios del convenio colectivo que la empresa busca rescindir ni tampoco los derechos establecidos por las leyes laborales del Uruguay como el aguinaldo o el salario vacacional. Hay personas “que hacen la misma tarea día a día” pero con diferentes contraprestaciones, por ejemplo a los contratados no les alcanzan “las medidas de cobertura para el desempleo” como la indemnización por despido “o el seguro de paro”, ahondó.

Para los contratados la situación “fue un dilema”, detalló. Aunque ya había habido algunos despidos en los días previos, la desvinculación de “25 compañeros cayó como una bomba”, explicó. El lunes, cuando ADET comenzó su paro sin guardia gremial y convocó a Asamblea, los contratados consultaron “qué debían hacer” para apoyar a sus colegas. La respuesta fue que fueran a trabajar “ante la total situación de indefensión” que emerge de las circunstancias “totalmente diferentes” de los contratos en el Canal.

Haberkorn relató que desde la asamblea les expresaron que “los contratados no tenían más remedio que ir a trabajar” más allá “del deseo de apoyar a muchos queridos compañeros”. Por definiciones del actual estatuto de ADET, los contratados -que para el estado son empresarios, y así figuran en el Banco de Previsión Social- “no pueden afiliarse al sindicato”, concluyó.

Mensajes solidarios

Además de los comunicados del PIT-CNT y de la Asociación de la Prensa Uruguaya que Caras y Caretas ya cubrió, también hubo diferentes mensajes al aire en el Canal, especialmente el martes. Por un lado el diputado frenteamplista Joaquín Garlo brindó una entrevista a Esta Boca es Mía, y al momento de despedirse “se solidarizó” con los trabajadores afectados.

La excandidata presidencial Valeria Ripoll, panelista usual del mencionado programa, posteó en X su “solidaridad” con los trabajadores despedidos “y el colectivo que se encuentra en conflicto”. Agregó que “los medios de comunicación no son ajenos a la situación que vive el país” donde hay pérdidas de fuentes de trabajo “todos los días”.

Al finalizar el martes, los conductores de Telemundo también se refirieron al tema. Aldo Silva, Malena Castaldi y Mariano López expresaron por un lado un mensaje institucional de Teledoce “de seguir apostando a la producción nacional”, en el marco de las transformaciones en “las formas de trabajo que los medios de comunicación de todo el mundo”. Cerraron el mensaje enviando “un fuerte abrazo” a todos sus compañeros despedidos.