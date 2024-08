López: régimen de certificaciones médicas "no es un subsidio, es una rebaja salarial"

López también subrayó la inconstitucionalidad del régimen al destacar que genera una inequidad interna entre los funcionarios del Estado. Mencionó ejemplos como el Poder Judicial, donde se aplica a los funcionarios pero no a los magistrados, y la Fiscalía, donde afecta a los funcionarios pero no a los fiscales. Además, criticó que "en el Parlamento no se aplica a nadie" y que en el Ministerio de Relaciones Exteriores se aplica solo a los funcionarios, dejando fuera a los diplomáticos.