Luego de muchas idas y vueltas, marchas y contramarchas, este miércoles el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) anunció que llegaron a un acuerdo tripartito con Conaprole y la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), luego de más de un mes de conflicto debido al cierre de la planta de Rivera que afectó a varios trabajadores.
Trabajo
Conflicto en Conaprole: hay acuerdo tripartito que será analizado en asamblea
Luego de más de un mes de conflicto debido al cierre de la planta de Rivera, nueve trabajadores podrán retomar actividad en el centro de distribución.