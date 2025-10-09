Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales Asamblea |

Trabajo

Conflicto en Conaprole: hay acuerdo tripartito que será analizado en asamblea

Luego de más de un mes de conflicto debido al cierre de la planta de Rivera, nueve trabajadores podrán retomar actividad en el centro de distribución.

Hay acuerdo por el cierre de la planta de Conaprole en Rivera.

Hay acuerdo por el cierre de la planta de Conaprole en Rivera.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Luego de muchas idas y vueltas, marchas y contramarchas, este miércoles el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) anunció que llegaron a un acuerdo tripartito con Conaprole y la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), luego de más de un mes de conflicto debido al cierre de la planta de Rivera que afectó a varios trabajadores.

Según la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, la propuesta se trata de “la apertura de un centro de distribución logística en Rivera, con una operativa que inicialmente emplearía a nueve trabajadores; la puesta en funcionamiento de la cuarta línea de estandarización en la planta 8 de Ciudad Rodríguez, en las condiciones que ya se venían conversando, y la profundización de la negociación en el tema producción de leches”.

Luis Goichea, dirigente de la AOEC, dijo que el consejo directivo del sindicato aceptó el acuerdo por unanimidad por considerarlo una propuesta favorable, a la que se arribó entre martes y miércoles.

Asamblea este jueves

El dirigente mencionó que es un preacuerdo, debido a que la propuesta se someterá a la aprobación de la asamblea general del sindicato este jueves, “porque las medidas, las decisiones y el camino fueron resueltos por la asamblea general, y es la única que puede considerar si esto cierra el acuerdo y el conflicto”.

Respecto a la apertura de un centro de distribución en Rivera con nueve trabajadores, Goichea contó que la planta de Rivera tenía 22 trabajadores; entre traslados y renuncias quedaron 18, que se tomarán de los nueve que comenzarían en la apertura, y los otros nueve restantes quedarían en seguro de paro. En este caso, “va a haber una rotación de seguro de paro que se va a implementar”, explicó.

El acuerdo dispone que el martes se desarrolle una reunión para delinear la reapertura de la planta de Rivera.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar