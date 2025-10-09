Conflicto en Conaprole: hay acuerdo tripartito que será analizado en asamblea

Asamblea este jueves

El dirigente mencionó que es un preacuerdo, debido a que la propuesta se someterá a la aprobación de la asamblea general del sindicato este jueves, “porque las medidas, las decisiones y el camino fueron resueltos por la asamblea general, y es la única que puede considerar si esto cierra el acuerdo y el conflicto”.

Respecto a la apertura de un centro de distribución en Rivera con nueve trabajadores, Goichea contó que la planta de Rivera tenía 22 trabajadores; entre traslados y renuncias quedaron 18, que se tomarán de los nueve que comenzarían en la apertura, y los otros nueve restantes quedarían en seguro de paro. En este caso, “va a haber una rotación de seguro de paro que se va a implementar”, explicó.

El acuerdo dispone que el martes se desarrolle una reunión para delinear la reapertura de la planta de Rivera.