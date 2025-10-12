Comienza en todo el país la Semana de la Seguridad Vial

Bajo la consigna “Movilidad segura, compromiso común #SomosEquipo”, la Unidad Nacional de Seguridad Vial ( Unasev) presentó las actividades de la XVIII Semana Nacional de la Seguridad Vial, que se desarrollará del 13 al 19 de octubre con una fuerte presencia en el interior del país.
El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, destacó que esta nueva edición busca fortalecer la conciencia vial en todos los departamentos, promoviendo un cambio cultural y social para reducir la siniestralidad en rutas y ciudades del interior. “Es una instancia más para poner el tema sobre la mesa y cambiar una realidad que sigue siendo dolorosa para el país”, expresó.
El programa incluye una amplia agenda descentralizada: encuentros de unidades locales de seguridad vial, talleres de capacitación, puntos de chequeo de motocicletas y controles de sistemas de retención infantil en diversas rutas nacionales. También se realizarán jornadas informativas en ciudades y localidades del interior, donde se entregará material educativo y se promoverán buenas prácticas de conducción.
Cooperación internacional
Entre las actividades más destacadas se encuentra una reunión binacional en Rivera, que reunirá a autoridades de tránsito de Uruguay y Brasil, reafirmando la cooperación fronteriza en materia de seguridad vial.
Metediera anunció además que la Unasev trabaja junto al sistema educativo para incorporar contenidos de seguridad vial en la enseñanza media, de modo que la formación ciudadana en tránsito comience desde las aulas de todo el país.