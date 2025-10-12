Comienza en todo el país la Semana de la Seguridad Vial

El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, destacó que esta nueva edición busca fortalecer la conciencia vial en todos los departamentos, promoviendo un cambio cultural y social para reducir la siniestralidad en rutas y ciudades del interior. “Es una instancia más para poner el tema sobre la mesa y cambiar una realidad que sigue siendo dolorosa para el país”, expresó.