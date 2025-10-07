TCP anunció que denunciará el convenio colectivo si se mantienen medidas

Seguidamente indica que "el procedimiento se iniciará, si mañana a las 15 horas no se restableció la actividad normalmente en la terminal”.

TCP entiende que se ha violado la cláusula de prevención de conflicto establecida en el convenio.

"Este es un momento para que los empleados reflexionen y definan qué quieren hacer", concluye.

Beneficios del convenio

Los beneficios que podrían perderse de concretarse la denuncia son los siguientes:

• Pago de domingo doble para los que tienen descanso rotativo

• Partida para maquinistas: pérdida promedio mensual nominal de $ 15.000

• Partida por tareas extraordinarias en controles de stock y de personal de mantenimiento: pérdida promedio mensual nominal de $ 15.300

• 10% de ticket de alimentación: pérdida mensual de $ 7.500 promedio que afecta a 226 empleados

• Días por enfermedad / BPS: pérdida de 6 jornales al año pagos

• Partida de complemento de salario vacacional: se paga a todo el personal $ 15.000 líquidos al año

El conflicto comenzó tras el anuncio de TCP de poner en funcionamiento un nuevo sistema informático (Navis/N4).

Este martes hubo una nueva instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que culminó sin avances.

l último encuentro fue entre representantes del sindicato y del Ministerio de Trabajo (MTSS) que se extendió por horas.