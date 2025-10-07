Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales denunciar |

conflicto portuario

TCP anunció que denunciará el convenio colectivo si se mantienen medidas

El conflicto que mantiene paralizado el puerto de Montevideo tuvo su origen en el anuncio de TCP de instalar un nuevo sistema de gestión.

El puerto se mantiene paralizado.

El puerto se mantiene paralizado.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Terminal Cuenca del Plata (TCP), operadora de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, anunció su intención de denunciar el convenio colectivo vigente si el sindicato mantiene las medidas que tienen paralizada la actividad. De concretarse implicaría la pérdida de beneficios de los trabajadores.

La empresa otorga un plazo en señal de apertura para que reflexionen y retomen las tareas el miércoles 8 de octubre a las 15.00 horas utilizando el Navis”, dice el texto dado a conocer al caer la tarde de este martes 7 de octubre.

Si deciden no hacerlo procederemos a la denuncia formal del convenio vigente de acuerdo a los establecido en la cláusula 16º por incumplimiento”, añade.

Seguidamente indica que "el procedimiento se iniciará, si mañana a las 15 horas no se restableció la actividad normalmente en la terminal”.

TCP entiende que se ha violado la cláusula de prevención de conflicto establecida en el convenio.

"Este es un momento para que los empleados reflexionen y definan qué quieren hacer", concluye.

Beneficios del convenio

Los beneficios que podrían perderse de concretarse la denuncia son los siguientes:

• Pago de domingo doble para los que tienen descanso rotativo

• Partida para maquinistas: pérdida promedio mensual nominal de $ 15.000

• Partida por tareas extraordinarias en controles de stock y de personal de mantenimiento: pérdida promedio mensual nominal de $ 15.300

• 10% de ticket de alimentación: pérdida mensual de $ 7.500 promedio que afecta a 226 empleados

• Días por enfermedad / BPS: pérdida de 6 jornales al año pagos

• Partida de complemento de salario vacacional: se paga a todo el personal $ 15.000 líquidos al año

El conflicto comenzó tras el anuncio de TCP de poner en funcionamiento un nuevo sistema informático (Navis/N4).

Este martes hubo una nueva instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que culminó sin avances.

l último encuentro fue entre representantes del sindicato y del Ministerio de Trabajo (MTSS) que se extendió por horas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar