Sindicato portuario levantó el paro y ahora viene la hora del diálogo

La decisión se tomó luego de la asamblea de los afiliados de TCP, que se reunió a las 17:00 horas para evaluar los términos del gobierno. Cabe destacar que, horas antes, SUPRA había considerado la extensión del paro a todas las compañías que operan en los puertos de la nación.

"Mañana a las 7:00 horas estaremos en condiciones de reanudar las labores, iniciando el cómputo de los diez días corridos", confirmó Reinaldo. Señaló que el objetivo es concretar lo que buscan desde noviembre de 2024: "Poder avanzar, discutir de buena fe". Concluyó enfatizando que, si bien no se oponen a los avances tecnológicos, es fundamental respetar las leyes que exigen que las discusiones se realicen mediante la negociación colectiva y de buena fe.

Conflicto portuario

El conflicto comenzó tras el anuncio de TCP de poner en funcionamiento un nuevo sistema informático (Navis/N4).

TCP había anunciado su decisión de denunciar el convenio colectivo dando un plazo hasta las 15 de este miércoles. Debido a las gestiones en curso optó por extender ese plazo. Finalmente, se aprobó la propuesta del gobierno.