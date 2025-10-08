Tras intensas gestiones y una fuerte jugada por parte de la empresa -anunció su disposición de denunciar el convenio colectivo-, la asamblea del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) dio su aprobación a una propuesta del Poder Ejecutivo. El acuerdo busca desbloquear el conflicto que mantuvo paralizada la operativa en la Terminal Cuenca del Plata (TCP).
conflicto
Sindicato portuario levantó el paro y ahora viene la hora del diálogo
El sindicato portuario aceptó una propuesta del Poder Ejecutivo para negociar con la empresa los puntos de la discordia.