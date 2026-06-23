Mesa de Entes convoca a un paro general para el 8 de julio; FFOSE instala carpa este miércoles

El dirigente cuestionó los anuncios respecto de una Rendición de Cuentas sin aumento del gasto global, y señaló que en varias empresas y entes del Estado “falta personal” y los llamados para nuevas contrataciones “no reflejan la necesidad real para garantizar el servicio”.

FFOSE denuncia

Por su parte, FFOSE explicó que "durante años, gobierno tras gobierno, OSE ha sufrido un proceso de deterioro progresivo. Hoy faltan miles de trabajadoras y trabajadores para cumplir adecuadamente las tareas que requiere el servicio. Existen sectores desmantelados, vacantes sin cubrir, infraestructura deteriorada, falta de recursos y una sobrecarga permanente sobre quienes continúan sosteniendo el funcionamiento cotidiano del organismo".

En este sentido, agregan que "las y los trabajadores estamos haciendo enormes esfuerzos para mantener la calidad del servicio y responder a las necesidades de la población, pero la situación ha llegado a un punto en el que ya no es posible seguir naturalizando esta realidad".

Según explican, no se trata únicamente de una reivindicación laboral. "Está en juego la capacidad de OSE para continuar garantizando un servicio público esencial para todo el país".

Sin aumento

El Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) ya establecieron los lineamientos para la Rendición de Cuentas. No consideran viable un aumento neto del presupuesto general, y sí reasignaciones dentro de cada ministerio, o entre ellos, para dotar de más recursos a las políticas de primera infancia, personas en situación de calle y seguridad.