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Mesa de Entes convoca a un paro general para el 8 de julio; FFOSE instala carpa este miércoles

Los sindicatos de los entes del Estado reclaman más recursos presupuestales en la próxima Rendición de Cuentas.

Habrá paro de entes el 8 de julio.

Habrá paro de entes el 8 de julio.

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Por Fabián Tapia

La Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE), que agrupa a los funcionarios de empresas públicas, convocó a un paro general el 8 de julio en reclamo de mayor presupuesto. Simultáneamente, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) instalará una carpa en la explanada del edificio Cordón a partir de este miércoles 24.

FFOSE informó que se pretende hacer llegar una "señal de alerta sobre la situación crítica que atraviesa el organismo responsable de garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento en todo el país".

Durante el paro de los entes se mantendrán guardias gremiales para mantener el funcionamiento de los servicios, aseguró Álvaro Goichea, integrante de la mesa.

El dirigente cuestionó los anuncios respecto de una Rendición de Cuentas sin aumento del gasto global, y señaló que en varias empresas y entes del Estado “falta personal” y los llamados para nuevas contrataciones “no reflejan la necesidad real para garantizar el servicio”.

FFOSE denuncia

Por su parte, FFOSE explicó que "durante años, gobierno tras gobierno, OSE ha sufrido un proceso de deterioro progresivo. Hoy faltan miles de trabajadoras y trabajadores para cumplir adecuadamente las tareas que requiere el servicio. Existen sectores desmantelados, vacantes sin cubrir, infraestructura deteriorada, falta de recursos y una sobrecarga permanente sobre quienes continúan sosteniendo el funcionamiento cotidiano del organismo".

En este sentido, agregan que "las y los trabajadores estamos haciendo enormes esfuerzos para mantener la calidad del servicio y responder a las necesidades de la población, pero la situación ha llegado a un punto en el que ya no es posible seguir naturalizando esta realidad".

Según explican, no se trata únicamente de una reivindicación laboral. "Está en juego la capacidad de OSE para continuar garantizando un servicio público esencial para todo el país".

Sin aumento

El Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) ya establecieron los lineamientos para la Rendición de Cuentas. No consideran viable un aumento neto del presupuesto general, y sí reasignaciones dentro de cada ministerio, o entre ellos, para dotar de más recursos a las políticas de primera infancia, personas en situación de calle y seguridad.

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