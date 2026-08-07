Sunca logra la reducción de tiempo laboral y mueve la aguja

"Histórico" convenio

Javier Díaz, secretario general del Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca), dijo a Caras y Caretas que se trata de un acuerdo "histórico". Y detalló por que: "Por varios motivos, entre ellos por el momento en el que se conquista; estamos en momentos de una ofensiva brutal del capital sobre el trabajo,(...) en momentos donde, sobre todo en el continente y en el mundo, no solo vivimos en un momento de mayor desigualdad, sino que hay un avance sobre todo de los gobiernos de derecha contra lo que tiene que ver contra las conquistas de los trabajadores".

Por lo tanto, "en un contexto sumamente desfavorable", el Sunca "logra, con la participación de miles en un conflicto que duró en el entorno de 126 días, alcanzar un preacuerdo".

Destacó Díaz que el preacuerdo, "tiene cuatro grandes bloques, uno, que es muy importante, en materia salarial, donde no solo se asegura el salario real para los trabajadores, sino que se asegura mantener salario y también hay crecimiento del salario real, digamos, durante todo el proceso del convenio. Eso es muy importante para el trabajador, pero en tanto y en cuanto las jubilaciones crecen por el índice medio de salario, esto tiene una repercusión en la jubilación, tiene una repercusión en la economía de nuestro país".

Menos tiempo de trabajo

Además del salario, Díaz destacó que la conquista de la reducción del tiempo de trabajo, un reclamo del conjunto del movimiento sindical que el Sunca logró plasmar en un acuerdo. "Pasamos de 44 horas a 40 horas, bajando una hora por año. Esto claramente tiene mucho que ver con que nosotros vivimos en un momento de avances, como nunca la historia, de incorporación de las tecnologías, y está muy bien en definitiva que si hoy la incorporación de tecnologías, que hace que las obras se desarrollen en menos tiempo y con menos trabajadores, no solo acumule ganancias el gran capital, sino que en definitiva generen mejores condiciones de vida, trabajo de calidad y que del punto de vista redistributivo también se compartan esas ganancias que resultan de la incorporación de las tecnologías en el pueblo trabajador".

Entre los acuerdos alcanzados también se incluyen medidas vinculadas a la seguridad y la salud laboral. En ese sentido, se amplían las facultades de los delegados de seguridad para realizar recorridas en los centros de trabajo y se extiende el alcance de las asambleas de seguridad para incorporar un tema considerado prioritario: la salud mental.

Asimismo, se acordó destinar recursos para desarrollar campañas de prevención en salud, con especial énfasis en la detección y prevención del cáncer de próstata.

Más beneficios

El convenio también amplía los beneficios para los trabajadores y sus familias en materia de vivienda y préstamos para materiales de construcción. Además, prevé modificaciones consensuadas al Fondo de Cesantía y Retiro, que permitirán incorporar nuevos beneficios y duplicar las partidas destinadas a la entrega de ropa de trabajo.

Por otra parte, las partes promoverán cambios al Decreto 125/014 con el objetivo de establecer protocolos específicos para las tareas realizadas bajo altas temperaturas y durante olas de calor. Esos protocolos contemplarán medidas particulares para las jornadas en las que se decreten alertas roja o naranja.

El dirigente atribuyó el resultado alcanzado a la participación organizada de miles de trabajadores en todo el país. Señaló que el compromiso demostrado por los trabajadores en cada centro de trabajo fue determinante para alcanzar el acuerdo.

Fruto de la movilización

Sostuvo que el resultado no puede explicarse únicamente por el desempeño de la delegación negociadora, sino que el principal factor fue el nivel de involucramiento y la participación sostenida del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras durante todo el proceso.

Finalmente, agradeció el respaldo recibido y saludó a quienes participaron de la negociación y de las distintas instancias de movilización.

El anterior convenio colectivo de la construcción venció el pasado 31 de marzo. En consecuencia, la negociación en el Consejo de Salario estuvo marcada por una intensa movilización en todo el país, la que culminó con este preacuerdo.