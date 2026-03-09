Paro este martes en agencias del BROU de Aguada y Ciudad Vieja

Indica la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU) que esta movilización forma parte de las acciones definidas por el Consejo en el actual proceso de negociación colectiva, que tendrá su próximo ámbito de rama el 18 de marzo.

Paros en el BROU

Previamente ya se habían hecho paros en Colón y Las Piedras (miércoles 11), Paso Molino y Cerro (jueves 12), Centro, Pocitos y Av. Rivera (viernes 13), San José y Atlántida (lunes 23), Trinidad (martes 24), Paso de la Arena y Florida (miércoles 25), Maldonado y Punta del Este (jueves 26), Portones y Montevideo Shopping (viernes 27), Gral. Flores y Nuevocentro (jueves 5), Minas y Costa Urbana (lunes 9).

Precisa el sindicato que día a día el Consejo irá comunicando las agencias y sucursales que pararán, de modo que sean de carácter sorpresivo, pero siempre con el objetivo de no entorpecer la atención a los clientes sino de concientizar a la opinión pública sobre las dificultades que tiene la banca oficial y cuál es la plataforma del sindicato al respecto.