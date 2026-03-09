Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales Aguada |

por nuevo convenio

Paro este martes en agencias del BROU de Aguada y Ciudad Vieja

Los trabajadores de la banca pública se encuentran movilizados en demanda de un nuevo convenio colectivo para el sector.

Bancarios en lucha.

 AEBU
Por Redacción Caras y Caretas

Este martes vuelven a parar los trabajadores de la banca pública, en este caso la medida se desarrollará en las sucursales del Banco República (BROU) Aguada y Ciudad Vieja, con asamblea y paro en ambas a partir de las 12:40 horas.

Además, los delegados y delegadas de Casa Central, Edificio Corporativo, Edificio Misiones y Anexo Zabala del BROU se sumarán a la asamblea en la sucursal Ciudad Vieja, en régimen de licencia gremial.

Los trabajadores de la banca oficial se encuentran movilizados en demanda de un nuevo convenio colectivo para el sector. Hasta el momento las distintas instancias de negociación no han tenido avances sustanciales.

Indica la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU) que esta movilización forma parte de las acciones definidas por el Consejo en el actual proceso de negociación colectiva, que tendrá su próximo ámbito de rama el 18 de marzo.

Paros en el BROU

Previamente ya se habían hecho paros en Colón y Las Piedras (miércoles 11), Paso Molino y Cerro (jueves 12), Centro, Pocitos y Av. Rivera (viernes 13), San José y Atlántida (lunes 23), Trinidad (martes 24), Paso de la Arena y Florida (miércoles 25), Maldonado y Punta del Este (jueves 26), Portones y Montevideo Shopping (viernes 27), Gral. Flores y Nuevocentro (jueves 5), Minas y Costa Urbana (lunes 9).

Precisa el sindicato que día a día el Consejo irá comunicando las agencias y sucursales que pararán, de modo que sean de carácter sorpresivo, pero siempre con el objetivo de no entorpecer la atención a los clientes sino de concientizar a la opinión pública sobre las dificultades que tiene la banca oficial y cuál es la plataforma del sindicato al respecto.

