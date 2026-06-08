Paro parcial este miércoles por trabajo, salario y mejoras en Rendición de Cuentas

Salud Pública: los servicios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se verán afectados de 06:00 a 18:00. Solo se atenderán urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y los pacientes internados en los diferentes centros, en régimen de guardia gremial, en ese horario.

• INAU: no funcionarán ninguna de las oficinas centrales ni tampoco ningún servicio de atención directa en tiempo parcial. Entre las 07:00 y las 19:00 los servicios del INAU y el INISA atenderán a los internos en régimen de guardia gremial.

• Registros Públicos: no atenderán al público durante toda la jornada, solo se reciben vencimientos y caducidades.

• Corte Electoral: para durante toda la jornada.

• Operadores Penitenciarios del Ministerio del Interior: paran 24 horas en régimen de guardia gremial.

• Otros ministerios: el paro será entre las 09:00 y las 13:00, al igual que el servicio público de meteorología.

Paros en la educación

• Paro de maestros por 24 horas: en el caso de la Asociación de Maestros del Uruguay el paro para el miércoles 10 se fijó por 24 horas en reclamo de "acciones ante la urgencia edilicia". "¡Plan de obras y reparaciones ya!", reza el afiche que difundió el sindicato en sus redes.

• Profesores de liceos públicos también paran 24 horas: desde la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) también anunciaron que el paro será por 24 horas en reclamo por el "cero presupuesto".