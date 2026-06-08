Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales

movilizados

Paro parcial este miércoles por trabajo, salario y mejoras en Rendición de Cuentas

El paro comenzará a las 9 y finalizará a las 13 horas, incluye una movilización por el Centro de Montevideo a partir de las 10.

Paro y movilización este miércoles.

Paro y movilización este miércoles.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por trabajo, salario, en defensa de la educación, por Rendición de Cuentas "de cara a las necesidad del pueblo", por el 1% al 1% más rico, reducción de la jornada laboral, contra de precarización del trabajo y la instrumentación de los avances del diálogo social en seguridad social, se realiza este miércoles un paro general parcial convocado por el Pit-Cnt.

La medida dará comienzo a las 9 y finalizará a las 13. A partir de las 10 se desarrollará una movilización en Montevideo. Se prevé otra en Santín Carlos Rossi, frente al local Apex (programa de la Universidad de la República) en el Cerro.

Servicios afectados

De acuerdo a lo informado por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y la Federación Nacional de Profesores (Fenapes), varios sectores se verán afectados a saber:

Salud Pública: los servicios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se verán afectados de 06:00 a 18:00. Solo se atenderán urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y los pacientes internados en los diferentes centros, en régimen de guardia gremial, en ese horario.

• INAU: no funcionarán ninguna de las oficinas centrales ni tampoco ningún servicio de atención directa en tiempo parcial. Entre las 07:00 y las 19:00 los servicios del INAU y el INISA atenderán a los internos en régimen de guardia gremial.

• Registros Públicos: no atenderán al público durante toda la jornada, solo se reciben vencimientos y caducidades.

• Corte Electoral: para durante toda la jornada.

• Operadores Penitenciarios del Ministerio del Interior: paran 24 horas en régimen de guardia gremial.

• Otros ministerios: el paro será entre las 09:00 y las 13:00, al igual que el servicio público de meteorología.

Paros en la educación

• Paro de maestros por 24 horas: en el caso de la Asociación de Maestros del Uruguay el paro para el miércoles 10 se fijó por 24 horas en reclamo de "acciones ante la urgencia edilicia". "¡Plan de obras y reparaciones ya!", reza el afiche que difundió el sindicato en sus redes.

• Profesores de liceos públicos también paran 24 horas: desde la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) también anunciaron que el paro será por 24 horas en reclamo por el "cero presupuesto".

Te puede interesar