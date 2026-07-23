El sindicato de la construcción (Sunca) y las cámaras empresariales se reunieron a instancias del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, para tratar de destrabar la negociación salarial que viene demorada desde hace semanas. Es "una buena señal; una buena instancia en este sentido", dijeron desde el sindicato.
sin convenio colectivo
Ministro Castillo expresó al Sunca y las cámaras intención de acercar a las partes
Mientras continúan las movilizaciones, este viernes el Sunca y las cámaras empresariales se reúnen en nueva instancia del Consejo de Salario.