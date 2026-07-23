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Sindicales

sin convenio colectivo

Ministro Castillo expresó al Sunca y las cámaras intención de acercar a las partes

Mientras continúan las movilizaciones, este viernes el Sunca y las cámaras empresariales se reúnen en nueva instancia del Consejo de Salario.

Sunca continúa las negociaciones.

Sunca continúa las negociaciones.

 Dante Fernandez / FocoUy
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El sindicato de la construcción (Sunca) y las cámaras empresariales se reunieron a instancias del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, para tratar de destrabar la negociación salarial que viene demorada desde hace semanas. Es "una buena señal; una buena instancia en este sentido", dijeron desde el sindicato.

Richard Ferreira, presidente del Sunca, dijo a Caras y Caretas que Castillo comunicó a las partes "la preocupación por parte del gobierno, a partir de que estamos trancados con el tema de la negociación, y obviamente se puso a disposición para hacer los máximos esfuerzos para tratar de encontrar una salida".

Ferreira calificó el hecho como "una buena señal, más allá de que la negociación sigue en su curso; pero creo que fue una buena instancia en este sentido".

Respecto a las patronales, indicó que "simplemente comparecieron y agradecieron la preocupación del ministro, pero no se pronunciaron".

Negociación en disputa

Sobre los puntos que estarían trancando la negociación salarial, el presidente del Sunca dijo que "cuando hablamos de la plataforma, no hay ningún punto en el cual podamos decir que estamos en zona de acuerdo".

Aclaró que, "sin lugar a dudas, la reducción del tiempo de trabajo es de los temas más complejos". Estamos buscando diferentes fórmulas, o formas, con la intención de que a lo largo del próximo convenio se pueda cumplir con nuestro objetivo, que es llegar a las 40 horas sin la pérdida de salario".

Mientras tanto, siguen las movilizaciones: La semana que viene seguirán las movilizaciones y, obviamente, vamos a ir evaluando en función de cómo se mueva la negociación, la profundización o no de las medidas.

Para este viernes está prevista una nueva reunión del Consejo de Salario del sector.

El convenio colectivo de la construcción caducó el pasado 31 de marzo y desde esa fecha las negociaciones no han registrado avances.

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