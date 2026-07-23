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Política AFAP | paro general | Onajpu

También por las Afap

PITCNT definió paro general parcial con movilización para el 11 de agosto en medio de la lucha presupuestal

La vicepresidenta del PITCNT dijo que hay “mucha incertidumbre” sobre espacios como la Estrategia Nacional de Desarrollo y las “garantías” de que se cumplan los acuerdos

El Pitcnt llevará adelante un paro general parcial con movilización.

El Pitcnt llevará adelante un paro general parcial con movilización.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Agustín Büchner

En la tarde del jueves el PITCNT acordó un paro general parcial de 9 a 13 horas con movilización para el martes 11 de agosto. En el área metropolitana se concentrarán frente a la Universidad de la República para marchar hacia el Palacio Legislativo por Fernandez Crespo. Cada sindicato cuenta con la posibilidad de extender el paro a 24 horas.

Entre las reivindicaciones que la Mesa Representativa definió está posicionar a la Rendición de Cuentas “de cara a las necesidades del pueblo”, que se alcance “la reducción de la jornada laboral”, que se concrete una reforma tributaria “para gravar con el 1% al 1% más rico”, dijo a Caras y Caretas la vicepresidenta del PITCNT Carolina Spilman.

La dirigente sindical agregó que a las reivindicaciones que ya venían previstas, se sumó “el malestar importante” que el movimiento sindical tiene “con el incumplimiento a acuerdos del Diálogo Social de la Seguridad Social por parte del gobierno”, vinculados a las Afap.

Al Diálogo Social “el movimiento sindical fue con voluntad de negociar, de ceder”, aclaró Spilman. La aspiración “era eliminar las Afap”, sin embargo se acordó ir por otro camino, y ahora “el gobierno anunció que tampoco se va a estar cumpliendo con este punto, que era muy importante”, detalló. “Este elemento genera mucha incertidumbre sobre otros espacios de Diálogo Social” como la Estrategia Nacional de Desarrollo “y las garantías de que los acuerdos se terminen cumpliendo”, evaluó.

Por lo tanto, quedó acordado que “luego de la movilización se va a volver a pedir una reunión con el Poder Ejecutivo” para conversar sobre estas problemáticas “y ver cómo seguir en estos espacios”, explicó. El movimiento sindical “tiene como característica el diálogo y la negociación”, por lo tanto hay una “necesidad de seguir participando” pero con garantías “de que lo que se resuelve se va a respetar y cumplir”, manifestó.

En la Mesa Representativa también se resolvió adherir a la campaña de vacunación contra el meningococo. Para exhortar a los afiliados a que concurran a vacunar a las niñeces y las adolescencias”

Otras voces del debate

La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) se reúne a la tarde de hoy con el Ministerio de Economía y Finanzas, y posteriormente tendrán una sesión de su Comité Ejecutivo para tomar postura sobre las definiciones del gobierno.

Por otro lado, en un breve comunicado la Asociación Nacional de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Anafap) valoró las conclusiones del grupo de trabajo técnico sobre el Pilar de Ahorro Individual obligatorio que compartió junto al Ministerio de Economía y Finanzas, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Anafap respaldó que “la administración de las cuentas individuales y la responsabilidad de las AFAP” en su gestión “se mantengan como principio del sistema”.

Esta asociación nuclea a las tres administradoras privadas (Sura, Itaú e Integración), y allí no participa la empresa privada de propiedad pública, República Afap.

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