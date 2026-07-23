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Este jueves

Conflicto en el IPA: estudiantes y docentes realizan paro nacional y ocupación

La ocupación del IPA se enmarca en una jornada de paro de 24 horas en rechazo a las "titulaciones de cartón" y en reclamo de mayor presupuesto.

Conflicto en el IPA: estudiantes y docentes realizan paro nacional y ocupación.

Conflicto en el IPA: estudiantes y docentes realizan paro nacional y ocupación.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

Docentes y estudiantes protagonizan una ocupación este jueves el Instituto de Profesores Artigas (IPA) en el marco de un paro nacional activo de 24 horas convocado por el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), integrado a la CSEU-PIT-CNT, y por el Sindicato de Estudiantes del IPA (Ceipa). La medida forma parte de una plataforma de reivindicaciones vinculadas a la formación docente, el presupuesto educativo y las condiciones laborales.

A través de comunicados difundidos por los sindicatos involucrados, la ocupación del IPA se presenta como una acción "en defensa de la formación en educación", "contra los títulos de cartón" y "por más presupuesto para la educación".

En la convocatoria al paro nacional, Sidfe sostiene que la medida se realiza "contra las titulaciones de cartón, que desconocen a la formación docente", uno de los principales cuestionamientos planteados por la organización.

El sindicato también señala que el paro busca defender "una formación en educación pública y descentralizada en todo el país, en todas sus modalidades", además de rechazar eventuales medidas que puedan afectar tanto a estudiantes como a trabajadores.

En ese sentido, el comunicado afirma: "Nos oponemos a cualquier recorte que atente contra nuestros estudiantes y afecte los puestos laborales".

Otro de los ejes de la plataforma reivindicativa refiere a las relaciones laborales. La organización reclama "una negociación colectiva seria y responsable", al tiempo que incorpora entre sus demandas un incremento de los recursos destinados al sistema educativo.

La convocatoria también incluye el reclamo de "más presupuesto para la educación", la "concreción del Plan de Estudio 2027" y el impulso de "una Universidad de la Educación, autónoma y cogobernada".

La ocupación del IPA se desarrollará durante la jornada de este jueves, en simultáneo con el paro nacional activo convocado por el sindicato en todo el país.

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