Docentes y estudiantes protagonizan una ocupación este jueves el Instituto de Profesores Artigas (IPA) en el marco de un paro nacional activo de 24 horas convocado por el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), integrado a la CSEU-PIT-CNT, y por el Sindicato de Estudiantes del IPA (Ceipa). La medida forma parte de una plataforma de reivindicaciones vinculadas a la formación docente, el presupuesto educativo y las condiciones laborales.
Este jueves
Conflicto en el IPA: estudiantes y docentes realizan paro nacional y ocupación
La ocupación del IPA se enmarca en una jornada de paro de 24 horas en rechazo a las "titulaciones de cartón" y en reclamo de mayor presupuesto.