Conflicto en el IPA: estudiantes y docentes realizan paro nacional y ocupación.

El sindicato también señala que el paro busca defender "una formación en educación pública y descentralizada en todo el país, en todas sus modalidades", además de rechazar eventuales medidas que puedan afectar tanto a estudiantes como a trabajadores.

En ese sentido, el comunicado afirma: "Nos oponemos a cualquier recorte que atente contra nuestros estudiantes y afecte los puestos laborales".

Otro de los ejes de la plataforma reivindicativa refiere a las relaciones laborales. La organización reclama "una negociación colectiva seria y responsable", al tiempo que incorpora entre sus demandas un incremento de los recursos destinados al sistema educativo.

La convocatoria también incluye el reclamo de "más presupuesto para la educación", la "concreción del Plan de Estudio 2027" y el impulso de "una Universidad de la Educación, autónoma y cogobernada".

La ocupación del IPA se desarrollará durante la jornada de este jueves, en simultáneo con el paro nacional activo convocado por el sindicato en todo el país.